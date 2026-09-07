07 de setembro de 2026
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TRÊS NA CADEIA

"Rolezinho" termina com trio preso e moto apreendida

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Yamaha MT-03 tinha placa irregular e numerações de chassi e motor suprimidas; três homens foram presos no Jardim Lisa.
Yamaha MT-03 tinha placa irregular e numerações de chassi e motor suprimidas; três homens foram presos no Jardim Lisa.

Três homens foram presos no Jardim Lisa, em Campinas, após a Polícia Militar localizar uma motocicleta com placa irregular e sinais identificadores do chassi e do motor suprimidos. A ocorrência foi registrada neste domingo (6).

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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I faziam patrulhamento quando viram dois homens usando capacetes. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles retornaram para o interior de uma residência.

No imóvel, o morador informou que havia outros dois homens no local e autorizou a entrada dos policiais. Durante a vistoria, a equipe encontrou cinco motocicletas.

Yamaha MT-03 apresentava irregularidades

Quatro motos estavam em situação regular. Já uma Yamaha MT-03 preta apresentava placa irregular e as numerações do chassi e do motor estavam suprimidas, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, os três envolvidos disseram ter comprado a motocicleta por R$ 5 mil em uma plataforma de comércio eletrônico. Eles afirmaram que o veículo seria usado em “rolezinhos”.

Os três homens e a motocicleta foram encaminhados à 2ª Seccional de Polícia de Campinas para as providências cabíveis.

Segundo a PM, os três permaneceram presos à disposição da Justiça.

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