Três homens foram presos no Jardim Lisa, em Campinas, após a Polícia Militar localizar uma motocicleta com placa irregular e sinais identificadores do chassi e do motor suprimidos. A ocorrência foi registrada neste domingo (6).

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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I faziam patrulhamento quando viram dois homens usando capacetes. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles retornaram para o interior de uma residência.

No imóvel, o morador informou que havia outros dois homens no local e autorizou a entrada dos policiais. Durante a vistoria, a equipe encontrou cinco motocicletas.

Yamaha MT-03 apresentava irregularidades