Três homens foram presos por tráfico de drogas na Vila Castelo Branco, em Campinas, na noite de domingo (6), após uma denúncia indicar a comercialização de entorpecentes dentro de uma quadra de esportes.
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Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º BPM/I foram até o local e encontraram quatro homens. Um deles fugiu antes da abordagem e não foi localizado.
Os outros três foram abordados. Com um deles, os policiais encontraram porções de maconha.
Sacola tinha drogas e dinheiro
Durante a averiguação, a equipe também verificou uma sacola que estava próxima ao grupo. No interior, foram localizadas mais drogas e dinheiro.
Os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à 2ª Seccional de Polícia de Campinas.