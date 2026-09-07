Três homens foram presos por tráfico de drogas na Vila Castelo Branco, em Campinas, na noite de domingo (6), após uma denúncia indicar a comercialização de entorpecentes dentro de uma quadra de esportes.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º BPM/I foram até o local e encontraram quatro homens. Um deles fugiu antes da abordagem e não foi localizado.

Os outros três foram abordados. Com um deles, os policiais encontraram porções de maconha.

Sacola tinha drogas e dinheiro