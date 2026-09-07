07 de setembro de 2026
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DEU RUIM

Fuga dura só 20 metros e termina em prisão por tráfico

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeito tentou escapar ao perceber a aproximação da PM no Jardim das Bandeiras, mas foi alcançado com drogas e dinheiro em uma pochete.
Suspeito tentou escapar ao perceber a aproximação da PM no Jardim das Bandeiras, mas foi alcançado com drogas e dinheiro em uma pochete.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim das Bandeiras, em Campinas, na noite de domingo (6), após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar.

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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I faziam patrulhamento pela Rua das Sempre Vivas quando perceberam que o suspeito carregava um volume na região da cintura. Ao notar a aproximação da equipe, ele teria iniciado uma fuga a pé.

A tentativa durou pouco. De acordo com a corporação, o homem foi alcançado após correr aproximadamente 20 metros.

Drogas estavam dentro de pochete

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma pochete com drogas e dinheiro. O material apreendido foi apresentado junto com o suspeito à Polícia Civil.

A nota divulgada pela Polícia Militar não informa os tipos nem as quantidades das drogas apreendidas, tampouco o valor em dinheiro encontrado durante a abordagem.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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