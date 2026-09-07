Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim das Bandeiras, em Campinas, na noite de domingo (6), após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar.

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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I faziam patrulhamento pela Rua das Sempre Vivas quando perceberam que o suspeito carregava um volume na região da cintura. Ao notar a aproximação da equipe, ele teria iniciado uma fuga a pé.

A tentativa durou pouco. De acordo com a corporação, o homem foi alcançado após correr aproximadamente 20 metros.

Drogas estavam dentro de pochete