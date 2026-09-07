Uma motocicleta furtada na manhã deste domingo (6) foi localizada poucas horas depois após ser identificada pelo sistema de monitoramento de Campinas. Dois homens que estavam no veículo foram presos por suspeita de receptação na Avenida John Boyd Dunlop.

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Segundo a Polícia Militar, o alerta foi emitido pelo sistema de monitoramento após uma Honda CG 160 Titan preta passar por um radar nas proximidades do Shopping Parque das Bandeiras. A consulta indicou que havia um registro de furto do veículo feito naquela mesma manhã.

Policiais iniciaram buscas pela região e encontraram a motocicleta trafegando pela avenida. Após acompanhamento, a equipe conseguiu realizar a abordagem nas proximidades do número 1.173 da John Boyd Dunlop.

Homem disse ter pago R$ 1 mil pela motocicleta