Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Swiss Park, em Campinas.
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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I faziam patrulhamento pela Avenida Antônio Artioli quando abordaram dois homens que estavam próximos de duas motocicletas. Uma delas era empurrada no momento da abordagem.
As motocicletas estavam em situação regular e nenhum objeto ilícito foi encontrado com os abordados.
Durante a consulta dos dados pessoais, porém, os policiais constataram que um dos homens tinha mandado de prisão em aberto.
O procurado foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Campinas, onde o mandado foi cumprido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.