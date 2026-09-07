07 de setembro de 2026
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ABORDADO E PRESO

Fiscalização de rotina leva à captura de procurado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi identificado durante abordagem da Polícia Militar no Swiss Park e tinha mandado de prisão em aberto.
Homem foi identificado durante abordagem da Polícia Militar no Swiss Park e tinha mandado de prisão em aberto.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Swiss Park, em Campinas.

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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I faziam patrulhamento pela Avenida Antônio Artioli quando abordaram dois homens que estavam próximos de duas motocicletas. Uma delas era empurrada no momento da abordagem.

As motocicletas estavam em situação regular e nenhum objeto ilícito foi encontrado com os abordados.

Durante a consulta dos dados pessoais, porém, os policiais constataram que um dos homens tinha mandado de prisão em aberto.

O procurado foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Campinas, onde o mandado foi cumprido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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