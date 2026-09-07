Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Swiss Park, em Campinas.

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Segundo a PM, policiais do 47º BPM/I faziam patrulhamento pela Avenida Antônio Artioli quando abordaram dois homens que estavam próximos de duas motocicletas. Uma delas era empurrada no momento da abordagem.

As motocicletas estavam em situação regular e nenhum objeto ilícito foi encontrado com os abordados.