Um homem foi preso pela Polícia Militar por descumprimento de medida protetiva durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica em Campinas. O caso foi registrado na Rua Padre João Batista Carvalho.

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Segundo a Polícia Militar, a mulher informou à equipe do 47º BPM/I que possuía uma medida protetiva contra o homem e repassou características que permitiram sua identificação nas proximidades da residência.

O suspeito foi abordado e revistado. Nenhum objeto ilícito foi encontrado, mas, diante da existência da ordem judicial e da presença dele nas proximidades da vítima, recebeu voz de prisão por descumprimento da medida protetiva.