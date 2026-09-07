07 de setembro de 2026
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MEDIDA PROTETIVA

Proibido de se aproximar de mulher, suspeito acaba preso pela PM

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi localizado nas proximidades da residência da vítima e acabou preso por descumprir ordem judicial em Campinas.
Homem foi localizado nas proximidades da residência da vítima e acabou preso por descumprir ordem judicial em Campinas.

Um homem foi preso pela Polícia Militar por descumprimento de medida protetiva durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica em Campinas. O caso foi registrado na Rua Padre João Batista Carvalho.

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Segundo a Polícia Militar, a mulher informou à equipe do 47º BPM/I que possuía uma medida protetiva contra o homem e repassou características que permitiram sua identificação nas proximidades da residência.

O suspeito foi abordado e revistado. Nenhum objeto ilícito foi encontrado, mas, diante da existência da ordem judicial e da presença dele nas proximidades da vítima, recebeu voz de prisão por descumprimento da medida protetiva.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça que situações de risco ou de descumprimento de medidas protetivas devem ser comunicadas imediatamente pelos canais oficiais de emergência.

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