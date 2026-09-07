A Polícia Militar recuperou em Campinas um caminhão furtado em Minas Gerais e prendeu um homem suspeito de receptação. Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma pistola calibre .38 TPC e munições na residência do investigado.
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Segundo a PM, equipes do 47º BPM/I receberam informações da Polícia Militar de Minas Gerais de que o veículo, furtado em 28 de agosto, poderia estar circulando por Campinas. O caminhão foi localizado durante patrulhamento no bairro Colinas Nascente.
Ao verificarem a identificação do veículo, os policiais encontraram divergência entre o chassi e a placa utilizada. Uma nova consulta, feita a partir da numeração gravada no chassi, confirmou que se tratava do caminhão furtado em Minas Gerais.
Ignição estava danificada
De acordo com a Polícia Militar, o homem que se apresentou como proprietário afirmou ter comprado o caminhão no dia anterior, junto com um sócio.
Durante a vistoria, os policiais constataram que a ignição estava danificada e o veículo apresentava ligação direta. Diante das circunstâncias, o homem foi detido por suspeita de receptação.
Ainda segundo a PM, após a prisão, ele informou aos policiais que mantinha uma arma de fogo em sua residência.
Pistola foi encontrada
Com autorização para entrar no imóvel, a equipe localizou uma pistola calibre .38 TPC acompanhada de munições, guardada dentro de um cofre.
O homem, o caminhão recuperado e a arma foram levados para a 2ª Seccional de Polícia de Campinas.
A prisão foi mantida pela autoridade policial, e o caso seguirá sob investigação para esclarecer como o caminhão chegou a Campinas, quem participou da negociação e se há outros envolvidos.