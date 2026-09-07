07 de setembro de 2026
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CHASSI ENTREGOU

PM recupera caminhão furtado e apreende arma em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Caminhão furtado em Minas Gerais foi localizado em Campinas; suspeito de receptação também tinha uma pistola e munições em casa.
Caminhão furtado em Minas Gerais foi localizado em Campinas; suspeito de receptação também tinha uma pistola e munições em casa.

A Polícia Militar recuperou em Campinas um caminhão furtado em Minas Gerais e prendeu um homem suspeito de receptação. Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma pistola calibre .38 TPC e munições na residência do investigado.

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Segundo a PM, equipes do 47º BPM/I receberam informações da Polícia Militar de Minas Gerais de que o veículo, furtado em 28 de agosto, poderia estar circulando por Campinas. O caminhão foi localizado durante patrulhamento no bairro Colinas Nascente.

Ao verificarem a identificação do veículo, os policiais encontraram divergência entre o chassi e a placa utilizada. Uma nova consulta, feita a partir da numeração gravada no chassi, confirmou que se tratava do caminhão furtado em Minas Gerais.

Ignição estava danificada

De acordo com a Polícia Militar, o homem que se apresentou como proprietário afirmou ter comprado o caminhão no dia anterior, junto com um sócio.

Durante a vistoria, os policiais constataram que a ignição estava danificada e o veículo apresentava ligação direta. Diante das circunstâncias, o homem foi detido por suspeita de receptação.

Ainda segundo a PM, após a prisão, ele informou aos policiais que mantinha uma arma de fogo em sua residência.

Pistola foi encontrada

Com autorização para entrar no imóvel, a equipe localizou uma pistola calibre .38 TPC acompanhada de munições, guardada dentro de um cofre.

O homem, o caminhão recuperado e a arma foram levados para a 2ª Seccional de Polícia de Campinas.

A prisão foi mantida pela autoridade policial, e o caso seguirá sob investigação para esclarecer como o caminhão chegou a Campinas, quem participou da negociação e se há outros envolvidos.

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