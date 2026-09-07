A Polícia Militar recuperou em Campinas um caminhão furtado em Minas Gerais e prendeu um homem suspeito de receptação. Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma pistola calibre .38 TPC e munições na residência do investigado.

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Segundo a PM, equipes do 47º BPM/I receberam informações da Polícia Militar de Minas Gerais de que o veículo, furtado em 28 de agosto, poderia estar circulando por Campinas. O caminhão foi localizado durante patrulhamento no bairro Colinas Nascente.

Ao verificarem a identificação do veículo, os policiais encontraram divergência entre o chassi e a placa utilizada. Uma nova consulta, feita a partir da numeração gravada no chassi, confirmou que se tratava do caminhão furtado em Minas Gerais.

Ignição estava danificada