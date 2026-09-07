A Rede Mário Gatti iniciou uma programação especial pelo Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e valorização da vida. As atividades serão realizadas em diferentes unidades da rede e incluem mensagens de apoio, apresentações musicais, pintura de mandalas e ações de acolhimento.
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A proposta é ampliar a discussão sobre saúde mental entre colaboradores, pacientes, acompanhantes e voluntários, além de estimular o autocuidado, a busca por apoio emocional e a criação de ambientes mais acolhedores.
As ações também pretendem combater o estigma relacionado aos transtornos mentais e fortalecer os vínculos entre as equipes que atuam nos serviços de saúde.
Mensagens serão entregues nas unidades
Uma das atividades será o “Abraço da Humanização”, em que profissionais do setor de Humanização e voluntários visitarão áreas do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti para distribuir mensagens de valorização da vida.
Outra iniciativa será o “Correio do Bem”. Funcionários receberão cartões com frases incompletas, como “Hoje eu quero agradecer por você...” e “Você faz diferença porque...”, que poderão ser preenchidas e enviadas a colegas de trabalho.
No Hospital Mário Gatti, a equipe de Humanização fará a entrega das mensagens aos destinatários. Nas UPAs, no Samu e no Hospital Ouro Verde, o sistema será digital, por meio de QR Codes que darão acesso aos cartões virtuais.
Mandalas e música
Espaços das unidades também receberão mandalas impressas e materiais para pintura, permitindo a participação de funcionários, pacientes, usuários e acompanhantes. A proposta é criar momentos de pausa e relaxamento durante a rotina.
A programação contará ainda com apresentações musicais. O Grupo Saúde e Alegria levará música às unidades de internação do Hospital Ouro Verde, enquanto o Coral Nosso Lar, formado por cerca de 30 vozes, fará uma apresentação na recepção de internação do Hospital Mário Gatti.
Segundo a coordenadora do Setor de Humanização da Rede Mário Gatti, Lucimeire Graziela Martini, a campanha pretende reforçar a importância da escuta e da procura por ajuda profissional.
“Nosso objetivo é tratar o tema da saúde mental com respeito e sensibilidade, promovendo a conscientização sobre a prevenção ao suicídio e a importância de buscar ajuda profissional”, afirmou.