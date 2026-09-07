A Rede Mário Gatti iniciou uma programação especial pelo Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e valorização da vida. As atividades serão realizadas em diferentes unidades da rede e incluem mensagens de apoio, apresentações musicais, pintura de mandalas e ações de acolhimento.

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A proposta é ampliar a discussão sobre saúde mental entre colaboradores, pacientes, acompanhantes e voluntários, além de estimular o autocuidado, a busca por apoio emocional e a criação de ambientes mais acolhedores.

As ações também pretendem combater o estigma relacionado aos transtornos mentais e fortalecer os vínculos entre as equipes que atuam nos serviços de saúde.

Mensagens serão entregues nas unidades