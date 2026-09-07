Um Jetta pegou fogo na manhã desta segunda-feira (7) no km 87 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, no sentido interior. O motorista percebeu sinais de superaquecimento, conseguiu parar no acostamento e deixou o veículo antes que as chamas se espalhassem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações da AutoBAn repassadas à Artesp, o carro trafegava pela faixa 3 quando começou a apresentar o problema. Duas pessoas estavam no veículo e nenhuma ficou ferida.

A Polícia Militar Rodoviária chegou ao local por volta das 6h52. Os bombeiros iniciaram o atendimento às 7h02 e o incêndio foi controlado às 7h17.

Duas faixas foram bloqueadas