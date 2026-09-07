07 de setembro de 2026
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SUPERAQUECEU

Jetta pega fogo na Rodovia dos Bandeirantes em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Jetta pegou fogo no km 87 da Rodovia dos Bandeirantes; duas faixas chegaram a ser bloqueadas e ninguém ficou ferido.
Jetta pegou fogo no km 87 da Rodovia dos Bandeirantes; duas faixas chegaram a ser bloqueadas e ninguém ficou ferido.

Um Jetta pegou fogo na manhã desta segunda-feira (7) no km 87 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, no sentido interior. O motorista percebeu sinais de superaquecimento, conseguiu parar no acostamento e deixou o veículo antes que as chamas se espalhassem.

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Segundo informações da AutoBAn repassadas à Artesp, o carro trafegava pela faixa 3 quando começou a apresentar o problema. Duas pessoas estavam no veículo e nenhuma ficou ferida.

A Polícia Militar Rodoviária chegou ao local por volta das 6h52. Os bombeiros iniciaram o atendimento às 7h02 e o incêndio foi controlado às 7h17.

Duas faixas foram bloqueadas

A faixa 3 ficou interditada entre 6h45 e 7h35, enquanto a faixa 2 também precisou ser fechada entre 7h02 e 7h35. O acostamento permaneceu bloqueado até 8h29.

Não houve registro de congestionamento significativo durante a ocorrência.

A carcaça do Jetta foi removida por um guincho por volta das 8h50 e levada para o km 88 da rodovia.

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