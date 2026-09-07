Um pedestre morreu após ser atropelado na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, na noite deste domingo (6). O acidente aconteceu por volta das 18h45, no km 81, na pista sentido São Paulo.
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Segundo informações encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional da AutoBAn à Artesp, o pedestre atravessava a faixa 1 da rodovia quando foi atingido por um automóvel. Com o impacto, a vítima foi projetada para o canteiro central.
As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda deverão ser esclarecidas. A morte do pedestre foi constatada no local. As duas pessoas que estavam no automóvel não sofreram ferimentos.
Faixa ficou bloqueada por quase duas horas
A faixa 1 da Bandeirantes permaneceu interditada entre 18h45 e 20h35 para atendimento da ocorrência. A área zebrada também ficou bloqueada até 22h19.
O acidente provocou cerca de 500 metros de congestionamento no sentido São Paulo. A Polícia Técnico-Científica chegou ao local por volta das 21h15, e o serviço funerário, às 22h13.
Após a conclusão dos procedimentos, o automóvel envolvido foi liberado e prosseguiu viagem.