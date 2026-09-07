07 de setembro de 2026
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TRAVESSIA MORTAL

Pedestre morre atropelado na Rodovia dos Bandeirantes em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Pedestre foi atingido por um carro no km 81 da Rodovia dos Bandeirantes; acidente provocou bloqueio de faixa e congestionamento.
Pedestre foi atingido por um carro no km 81 da Rodovia dos Bandeirantes; acidente provocou bloqueio de faixa e congestionamento.

Um pedestre morreu após ser atropelado na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, na noite deste domingo (6). O acidente aconteceu por volta das 18h45, no km 81, na pista sentido São Paulo.

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Segundo informações encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional da AutoBAn à Artesp, o pedestre atravessava a faixa 1 da rodovia quando foi atingido por um automóvel. Com o impacto, a vítima foi projetada para o canteiro central.

As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda deverão ser esclarecidas. A morte do pedestre foi constatada no local. As duas pessoas que estavam no automóvel não sofreram ferimentos.

Faixa ficou bloqueada por quase duas horas

A faixa 1 da Bandeirantes permaneceu interditada entre 18h45 e 20h35 para atendimento da ocorrência. A área zebrada também ficou bloqueada até 22h19.

O acidente provocou cerca de 500 metros de congestionamento no sentido São Paulo. A Polícia Técnico-Científica chegou ao local por volta das 21h15, e o serviço funerário, às 22h13.

Após a conclusão dos procedimentos, o automóvel envolvido foi liberado e prosseguiu viagem.

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