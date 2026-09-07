O Tribunal do Júri de Mogi Guaçu condenou, na última quinta-feira (3), Hugo Estevão Pereira a 60 anos de reclusão pelo feminicídio da esposa, Vanessa Soares da Silva Pereira, de 40 anos. O crime ocorreu em janeiro de 2025, na casa do casal, no Jardim Boa Esperança.
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O Conselho de Sentença acatou, por unanimidade, a denúncia do Ministério Público, que apontou o réu como autor do assassinato em contexto de violência doméstica e familiar. Após a leitura da sentença, o juiz presidente Armando Pereira da Silva Júnior manteve a prisão preventiva de Hugo, que já estava detido desde o início das investigações.
A acusação foi conduzida pela promotora de Justiça Patrícia Taliatelli Barsottini, que destacou a gravidade das circunstâncias do crime e o histórico de agressões contra a vítima.
Relembre o caso
Vanessa foi encontrada desacordada sobre a cama por um dos filhos, na manhã do dia 12 de janeiro de 2025. O adolescente acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas os socorristas já constataram o óbito. A equipe notou marcas de agressão no corpo da vítima, especialmente no rosto.
A Polícia Militar foi chamada ao local, e a perícia recolheu evidências que apontaram para a autoria do marido. Um dos filhos do casal relatou que, na madrugada anterior, ouviu discussões e agressões, além de ter presenciado o pai ameaçando a mãe com uma faca. Familiares também confirmaram que os episódios de violência eram frequentes.
Hugo foi preso preventivamente ainda em janeiro e respondia ao processo desde então. O julgamento, realizado mais de um ano após o crime, marcou o desfecho de um caso que foi o primeiro feminicídio registrado em Mogi Guaçu em 2025. Com a condenação, Hugo Estevão Pereira permanecerá à disposição da Justiça e deverá cumprir a pena em regime fechado.