O Tribunal do Júri de Mogi Guaçu condenou, na última quinta-feira (3), Hugo Estevão Pereira a 60 anos de reclusão pelo feminicídio da esposa, Vanessa Soares da Silva Pereira, de 40 anos. O crime ocorreu em janeiro de 2025, na casa do casal, no Jardim Boa Esperança.

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O Conselho de Sentença acatou, por unanimidade, a denúncia do Ministério Público, que apontou o réu como autor do assassinato em contexto de violência doméstica e familiar. Após a leitura da sentença, o juiz presidente Armando Pereira da Silva Júnior manteve a prisão preventiva de Hugo, que já estava detido desde o início das investigações.

A acusação foi conduzida pela promotora de Justiça Patrícia Taliatelli Barsottini, que destacou a gravidade das circunstâncias do crime e o histórico de agressões contra a vítima.

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