A segunda-feira (7) deve manter o tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica céu encoberto, ventos intensos, com características semelhantes às registradas no domingo, e temperaturas entre 11°C e 17°C.

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A máxima não passa dos 17°C, e a sensação térmica pode ser ainda menor devido à força do vento. A recomendação é redobrar a atenção para rajadas e evitar atividades ao ar livre durante os períodos mais críticos.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).