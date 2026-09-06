A linha 254 (Parque Universal) terá o trajeto alterado a partir desta terça-feira, 8, em Campinas. A mudança determinada pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) atende a pedidos de passageiros e marca o retorno do itinerário pelo eixo da Avenida Lix da Cunha.

Com a alteração, a linha passa a atender as estações de transferência Anhanguera, Balão do Tavares e Alberto Sarmento, seguindo o modelo já adotado por outras linhas municipais que circulam pela região.

Na Estação Anhanguera, o embarque será feito pelas plataformas laterais, à direita da estação, com acesso pelas escadarias.