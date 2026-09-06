A linha 254 (Parque Universal) terá o trajeto alterado a partir desta terça-feira, 8, em Campinas. A mudança determinada pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) atende a pedidos de passageiros e marca o retorno do itinerário pelo eixo da Avenida Lix da Cunha.
Com a alteração, a linha passa a atender as estações de transferência Anhanguera, Balão do Tavares e Alberto Sarmento, seguindo o modelo já adotado por outras linhas municipais que circulam pela região.
Na Estação Anhanguera, o embarque será feito pelas plataformas laterais, à direita da estação, com acesso pelas escadarias.
Na Estação Balão do Tavares, quem segue no sentido bairro-Centro deverá utilizar o novo ponto da Rua Santa Margarida Maria Alacoque, no acesso da Lix da Cunha. No sentido Centro-bairro, o embarque será na Avenida Governador Pedro de Toledo, na altura do número 2.654.
Já na Estação Alberto Sarmento, o embarque bairro-Centro será feito em um novo ponto próximo à Rua Joaquim Villac. No sentido contrário, o ponto ficará na Avenida Lix da Cunha, à direita da estação.
Ao chegar ao Centro, a linha 254 também terá uma nova parada na Rua Campos Sales, próxima à Estação Expedicionários. O trajeto liga o Terminal Padre Anchieta ao Terminal Mercado, passando pelo Parque Universal e Jardim Rosália II. A linha transporta, em média, 800 passageiros por dia.
Linhas 251 e 256 também terão mudanças
A partir de terça-feira, as linhas 251 e 256, que atendem o Parque Fazendinha, também terão alterações nos horários durante os dias úteis.
Na linha 251, as partidas do bairro passam a ocorrer das 4h50 à meia-noite. No sentido contrário, os ônibus sairão do Terminal Mercado entre 5h45 e meia-noite. Nos horários de pico, os intervalos serão de 35 a 45 minutos.
Já a linha 256 terá partidas do bairro entre 5h10 e 19h15 e do Terminal Mercado entre 6h05 e 19h30, com intervalos de 45 minutos nos períodos de pico.
As duas linhas fazem a ligação entre o Parque Fazendinha e o Centro, passando pela SP-101 e pela Avenida Lix da Cunha. A linha 256 também atende o Terminal Metropolitano.
Linha 246 será suspensa
A Emdec também vai suspender, a partir de terça-feira, o atendimento da linha 246 (Bela Aliança).
Criada em novembro de 2025 para ligar o Residencial Bela Aliança ao Shopping Parque das Bandeiras, a linha apresentou baixa procura e deixará de operar.
Os novos trajetos e horários podem ser consultados no portal da Emdec e nos aplicativos Cittamobi, Moovit e Kim.