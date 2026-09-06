06 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA

Motorista morre após invadir contramão e bater em carreta

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Acidente aconteceu na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia
Acidente aconteceu na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia

Um motorista morreu após uma SUV bater de frente com uma carreta na manhã de sábado, 5, na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, a Chevrolet Equinox seguia sentido sul quando, na altura do km 120, o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos.

O veículo atravessou o canteiro central, invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com uma carreta.

O ocupante da SUV morreu no local. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves.

A colisão provocou interdições temporárias na rodovia e gerou cerca de um quilômetro de congestionamento no sentido sul. Houve vazamento de combustível do tanque da carreta e equipes aplicaram pó de serra na pista.

A perícia esteve no local e os dois veículos foram removidos. A SUV foi encaminhada para a base da Polícia Militar Rodoviária.

As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo serão investigadas.

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