Um motorista morreu após uma SUV bater de frente com uma carreta na manhã de sábado, 5, na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia.
Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, a Chevrolet Equinox seguia sentido sul quando, na altura do km 120, o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos.
O veículo atravessou o canteiro central, invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com uma carreta.
O ocupante da SUV morreu no local. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves.
A colisão provocou interdições temporárias na rodovia e gerou cerca de um quilômetro de congestionamento no sentido sul. Houve vazamento de combustível do tanque da carreta e equipes aplicaram pó de serra na pista.
A perícia esteve no local e os dois veículos foram removidos. A SUV foi encaminhada para a base da Polícia Militar Rodoviária.
As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo serão investigadas.