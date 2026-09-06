Um motorista morreu após uma SUV bater de frente com uma carreta na manhã de sábado, 5, na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, a Chevrolet Equinox seguia sentido sul quando, na altura do km 120, o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos.

O veículo atravessou o canteiro central, invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com uma carreta.