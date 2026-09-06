Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de cinco quilos de cocaína e na prisão de dois homens em um condomínio residencial no bairro Vila São Pedro, em Hortolândia. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina da 3ª Companhia do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em uma região conhecida pela incidência de tráfico de drogas, próximo a uma escola.

Ao perceber a aproximação da viatura, um suspeito correu para o interior do condomínio e entrou em um apartamento no último andar. Os policiais o seguiram, mas o homem tentou impedir a entrada da equipe e, em seguida, pulou pela janela da cozinha. Ele foi alcançado após a queda e apresentava escoriações e possíveis lesões nos membros inferiores.

Outro morador do imóvel também tentou fugir pelos fundos, mas não foi localizado. Após negociação verbal com a equipe, um dos ocupantes abriu a porta e permitiu a entrada dos agentes, sendo identificado como o mesmo suspeito que havia tentado fugir.