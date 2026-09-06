06 de setembro de 2026
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TRÁFICO

PM apreende 5 kg de cocaína em condomínio de Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de cinco quilos de cocaína e na prisão de dois homens em um condomínio residencial no bairro Vila São Pedro, em Hortolândia. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina da 3ª Companhia do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em uma região conhecida pela incidência de tráfico de drogas, próximo a uma escola.

Ao perceber a aproximação da viatura, um suspeito correu para o interior do condomínio e entrou em um apartamento no último andar. Os policiais o seguiram, mas o homem tentou impedir a entrada da equipe e, em seguida, pulou pela janela da cozinha. Ele foi alcançado após a queda e apresentava escoriações e possíveis lesões nos membros inferiores.

Outro morador do imóvel também tentou fugir pelos fundos, mas não foi localizado. Após negociação verbal com a equipe, um dos ocupantes abriu a porta e permitiu a entrada dos agentes, sendo identificado como o mesmo suspeito que havia tentado fugir.

Durante a revista no apartamento, os policiais encontraram sacolas e uma mochila com diversas porções de entorpecentes, dinheiro e um líquido que, segundo a polícia, seria utilizado no preparo das drogas. Na área externa, próxima à janela dos fundos, foi localizada outra mochila contendo mais entorpecentes, dinheiro, um rádio comunicador e um aparelho celular.

Um dos abordados assumiu a responsabilidade pelo armazenamento do material ilícito no local.

Materiais apreendidos

· Cocaína: 5,308 kg

· Maconha: 0,701 kg

· Crack: 0,042 kg

· Dry: 0,022 kg

· Ice: 0,014 kg

· Outros materiais: 0,454 kg

· Três celulares

· Um rádio comunicador

· R$ 393,50 em espécie

Os dois detidos, de 23 e 34 anos, foram conduzidos à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

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