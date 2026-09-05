A Polícia Civil de Campinas prendeu um homem suspeito de participar do assassinato do advogado Rafael Henrique Silva de Mello, de 37 anos, executado a tiros no dia 27 de agosto no bairro Jardim Marisa, em Campinas. O crime ocorreu em frente a uma imobiliária, para onde a vítima teria sido atraída por uma suposta cliente.
De acordo com as investigações da DHPP (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Homicídios), o suspeito é ex-cunhado do advogado e já possuía passagem criminal por roubo e tentativa de homicídio. Ele estava em regime aberto desde julho de 2025, após cumprir 10 anos de pena.
Segundo apurou a polícia, Rafael teria manifestado a uma testemunha que temia o ex-cunhado, a quem descrevia como envolvido com o crime. O advogado chegou a afirmar que pretendia adquirir uma arma de fogo para se proteger.
As investigações também revelaram que a vítima havia cometido atos de violência doméstica contra sua ex-esposa, irmã do investigado. Esse histórico de agressões teria sido o estopim para os conflitos entre os dois e pode estar na raiz do crime.
Evidências e prisão
Durante as diligências, a polícia conseguiu reunir indícios de que o suspeito estava a poucos metros do local do homicídio no momento em que o advogado foi executado por dois homens em uma motocicleta. A análise de elementos digitais e técnicos foi decisiva para embasar o pedido de prisão temporária.
Os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No quarto dele, foram encontrados pares de luvas pretas semelhantes às usadas pelos autores dos disparos. O material foi apreendido e passará por perícia.
O suspeito nega participação no crime. A defesa dele não foi localizada para comentar o caso até a última atualização desta reportagem. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no homicídio.