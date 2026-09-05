A Polícia Civil de Campinas prendeu um homem suspeito de participar do assassinato do advogado Rafael Henrique Silva de Mello, de 37 anos, executado a tiros no dia 27 de agosto no bairro Jardim Marisa, em Campinas. O crime ocorreu em frente a uma imobiliária, para onde a vítima teria sido atraída por uma suposta cliente.

De acordo com as investigações da DHPP (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Homicídios), o suspeito é ex-cunhado do advogado e já possuía passagem criminal por roubo e tentativa de homicídio. Ele estava em regime aberto desde julho de 2025, após cumprir 10 anos de pena.

Segundo apurou a polícia, Rafael teria manifestado a uma testemunha que temia o ex-cunhado, a quem descrevia como envolvido com o crime. O advogado chegou a afirmar que pretendia adquirir uma arma de fogo para se proteger.