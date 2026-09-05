Equipes da Polícia Militar apreenderam, na sexta-feira (4), uma grande quantidade de entorpecentes com um adolescente infrator no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira. Durante patrulhamento pela região, os agentes avistaram um jovem que, ao notar a aproximação da viatura, arremessou uma pochete em um terreno e tentou fugir em passo acelerado. Ele foi alcançado e abordado pelos policiais.

Com o adolescente, foram encontrados R$ 141,00 em dinheiro, dois microtubos de cocaína e duas unidades da substância conhecida como "dry". Já no terreno onde a pochete foi arremessada, os militares localizaram o objeto, que continha 114 microtubos de cocaína, 30 porções de maconha, 23 pedras de crack, 19 unidades de "dry" e dois invólucros de melado.

Após a abordagem, foi constatado que o envolvido era menor de idade. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o material apreendido foi registrado. O adolescente foi ouvido e liberado à presença da genitora.