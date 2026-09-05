A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter um fim de semana marcado por instabilidade climática. A previsão indica céu parcialmente nublado na manhã deste sábado (5), com aumento gradativo da nebulosidade ao longo do dia. A chegada de uma frente fria provoca chuvas recorrentes, que devem se estender até o final de domingo (6).

No sábado, há potencial para temporais acompanhados de raios, pancadas intensas e volumosas. Há ainda a possibilidade de formação de linhas de instabilidade, fenômeno que pode trazer rajadas de vento entre 60 e 70 km/h. As temperaturas ficam entre 16°C e 25°C.

Já no domingo, o céu permanece predominantemente encoberto, com precipitações ao longo de todo o dia — com maior intensidade até o anoitecer. A chuva pode variar entre fraca e moderada, mas não estão descartados momentos de maior volume. Os termômetros devem marcar cerca de 18°C durante o dia, com queda acentuada à noite, quando a mínima pode chegar a 12°C.