O feriado prolongado de 7 de Setembro terá uma programação extensa em Campinas entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7), com atrações culturais, música, cinema, gastronomia, atividades ao ar livre e opções para crianças. Entre os destaques estão concertos da Orquestra Sinfônica, cinema drive-in gratuito, teatro infantil chinês, festivais no Parque Ecológico e o tradicional desfile cívico na Avenida Francisco Glicério.

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As atrações estão espalhadas por diferentes regiões da cidade e incluem opções gratuitas e pagas. O fim de semana também terá programação no Observatório Municipal Jean Nicolini, no Bosque dos Jequitibás e no Instituto CPFL.

Para quem pretende permanecer em Campinas durante o feriadão, a agenda começa já nesta sexta-feira e segue até segunda.

Sinfônica abre programação nesta sexta