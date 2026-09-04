O feriado prolongado de 7 de Setembro terá uma programação extensa em Campinas entre esta sexta-feira (4) e segunda-feira (7), com atrações culturais, música, cinema, gastronomia, atividades ao ar livre e opções para crianças. Entre os destaques estão concertos da Orquestra Sinfônica, cinema drive-in gratuito, teatro infantil chinês, festivais no Parque Ecológico e o tradicional desfile cívico na Avenida Francisco Glicério.
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As atrações estão espalhadas por diferentes regiões da cidade e incluem opções gratuitas e pagas. O fim de semana também terá programação no Observatório Municipal Jean Nicolini, no Bosque dos Jequitibás e no Instituto CPFL.
Para quem pretende permanecer em Campinas durante o feriadão, a agenda começa já nesta sexta-feira e segue até segunda.
Sinfônica abre programação nesta sexta
A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas apresenta nesta sexta-feira (4), às 20h, o concerto “Paisagens Sonoras”, no teatro interno do Centro de Convivência. A regência será do maestro Guilherme Mannis, com participação do trombonista Wilson Dias como solista.
O programa reúne obras como a Sinfonia nº 3 – Escocesa, de Mendelssohn, a Abertura Coriolano, de Beethoven, e o Concerto para Trombone, de Nino Rota. Os ingressos custam R$ 30, com meia-entrada a R$ 15.
Também nesta sexta, o Observatório Municipal Jean Nicolini, em Joaquim Egídio, terá noite de observação astronômica das 18h às 21h. A atividade inclui apresentação do céu, identificação de estrelas e constelações e observações por telescópios. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5, com gratuidade para crianças de até 6 anos e pessoas com mais de 60 anos. A realização depende das condições do tempo.
Cinema drive-in gratuito na Pedreira do Chapadão
Nos dias 5 e 6 de setembro, Campinas recebe o Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante que terá sessões gratuitas na Pedreira do Chapadão.
Cada sessão terá capacidade para 100 carros, além de aproximadamente 20 cadeiras destinadas a pessoas que não estiverem de veículo. As reservas dos carros são feitas antecipadamente pela internet, enquanto os assentos da miniplateia serão ocupados por ordem de chegada.
As sessões começam com curtas-metragens brasileiros e contam com recursos de acessibilidade.
Bosque tem opção para famílias
No sábado (5), o complexo do Museu de História Natural de Campinas, no Bosque dos Jequitibás, estará aberto das 9h às 12h.
O ingresso permite visitar o Museu de História Natural, o Aquário Municipal e a Casa dos Animais Interessantes. O público poderá encontrar animais taxidermizados, fósseis, peixes, serpentes, lagartos, aracnídeos e insetos. A entrada custa R$ 5, com meia a R$ 2,50.
Companhia chinesa faz espetáculo gratuito
No domingo (6), Campinas recebe uma apresentação inédita no Brasil do Teatro Infantil Nacional da China. A companhia apresenta o espetáculo “Garça, Mexilhão e Peixe”, às 16h, no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes.
A apresentação é gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria a partir de uma hora e meia antes do espetáculo. A montagem, baseada no folclore chinês, já passou por países como Estados Unidos, Espanha e Austrália.
Rock, carros antigos e festival de morango
De sexta-feira a segunda-feira, o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim recebe duas atrações simultâneas: o Classics Festival Campinas e o Festival de Morangos e Fatias.
O Classics Festival terá shows de rock, exposição e cultura automotiva e gastronomia, com repertórios inspirados em bandas e artistas como Metallica, Ramones, Janis Joplin, Raul Seixas, Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Guns N' Roses, Beatles e Rolling Stones.
No mesmo espaço, o Festival de Morangos e Fatias terá sobremesas como tortas, bolos recheados, morango do amor, sorvetes, merengues, fondue e churros, além de opções salgadas e bebidas.
Desfile de 7 de Setembro ocupa a Glicério
Na segunda-feira (7), o principal evento do feriado será o desfile cívico da Independência, das 8h às 12h, na Avenida Francisco Glicério, no Centro.
A programação será dividida em nove blocos e reunirá forças de segurança, escolas, entidades assistenciais, associações, comunidades e grupos de veículos.
A região central terá bloqueios e mudanças no transporte coletivo desde as primeiras horas da manhã, e a orientação é que motoristas evitem a área durante o desfile.
Exposição sobre a China segue em cartaz
Outra alternativa é a exposição “A Grande Muralha da China”, no Instituto CPFL, na Chácara Primavera.
A mostra gratuita permanece em cartaz até 31 de outubro e apresenta uma experiência sobre a história, a cultura e as transformações da China. Aos sábados, a visitação acontece das 10h às 16h.
A exposição integra a programação do CPFL Intercâmbio Brasil-China e as atividades de 2026, definido pelos governos dos dois países como Ano da Cultura China-Brasil.