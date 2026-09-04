O desfile das escolas de samba de Campinas será realizado em 3 de abril de 2027, quase dois meses depois do Carnaval oficial. A nova data foi definida pela Prefeitura, pela Liga das Escolas de Samba de Campinas (Liesca) e pelas quatro agremiações que participarão da retomada do evento na Avenida Francisco Glicério, no Centro.

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Em 2027, a terça-feira de Carnaval cairá em 9 de fevereiro, com a segunda-feira de Carnaval no dia 8 e a Quarta-feira de Cinzas em 10 de fevereiro. A Páscoa será celebrada em 28 de março. Portanto, o desfile campineiro acontecerá no sábado seguinte à Páscoa, já fora da Quaresma.

A programação havia sido anunciada inicialmente para 13 de março, data que cairia em pleno período quaresmal. O calendário litúrgico de 2027 aponta o início da Quaresma na Quarta-feira de Cinzas, em 10 de fevereiro, e a Páscoa em 28 de março. A mudança para 3 de abril ocorreu após manifestações relacionadas à realização de uma festa carnavalesca nesse intervalo.

Desfile volta após 12 anos