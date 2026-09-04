O desfile das escolas de samba de Campinas será realizado em 3 de abril de 2027, quase dois meses depois do Carnaval oficial. A nova data foi definida pela Prefeitura, pela Liga das Escolas de Samba de Campinas (Liesca) e pelas quatro agremiações que participarão da retomada do evento na Avenida Francisco Glicério, no Centro.
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Em 2027, a terça-feira de Carnaval cairá em 9 de fevereiro, com a segunda-feira de Carnaval no dia 8 e a Quarta-feira de Cinzas em 10 de fevereiro. A Páscoa será celebrada em 28 de março. Portanto, o desfile campineiro acontecerá no sábado seguinte à Páscoa, já fora da Quaresma.
A programação havia sido anunciada inicialmente para 13 de março, data que cairia em pleno período quaresmal. O calendário litúrgico de 2027 aponta o início da Quaresma na Quarta-feira de Cinzas, em 10 de fevereiro, e a Páscoa em 28 de março. A mudança para 3 de abril ocorreu após manifestações relacionadas à realização de uma festa carnavalesca nesse intervalo.
Desfile volta após 12 anos
A apresentação marcará o retorno oficial das escolas de samba às ruas de Campinas depois de 12 anos sem desfile. A última edição ocorreu em 2015.
Participarão da retomada Leões da Vila Padre Anchieta, Rosa de Prata, Estrela D’Alva e Unidos do Shangai. A Avenida Francisco Glicério será novamente utilizada como palco da apresentação.
Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, a escolha da nova data foi consensual com a Liesca e as escolas. Embora existam cidades que realizem eventos carnavalescos depois do Carnaval, o entendimento foi de que 3 de abril evitaria o choque com a Quaresma e reduziria a possibilidade de conflito com manifestações de caráter religioso.
Carnaval 2027 será no início de fevereiro
O calendário de 2027 terá um Carnaval relativamente cedo. O período tradicional começa no fim de semana de 6 e 7 de fevereiro, segue com a segunda-feira no dia 8 e chega à terça-feira de Carnaval em 9 de fevereiro. A Quarta-feira de Cinzas será no dia 10.
Com isso, haverá 53 dias entre a terça-feira de Carnaval e o desfile das escolas de Campinas. A nova apresentação também ocorrerá seis dias depois do Domingo de Páscoa.
Escolas buscam recursos
A volta das agremiações ainda depende de mobilização financeira. Além do apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, as escolas trabalham na busca por parcerias e emendas parlamentares, além de iniciativas próprias de arrecadação.
Uma delas é a venda de uma camiseta de apoio às escolas de samba por R$ 60. Os recursos devem ajudar na estrutura necessária para o retorno do desfile.
A retomada em 2027 pretende recolocar as escolas de samba no calendário cultural de Campinas, mas em uma configuração incomum: o Carnaval da cidade terá seu principal desfile oficial apenas em abril, quando o período carnavalesco e a própria Quaresma já terão terminado.