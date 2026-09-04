O feriadão de 7 de Setembro será marcado por uma virada brusca no tempo em Campinas. Em poucos dias, a cidade deve sair de uma sexta-feira com máxima de 29°C para uma segunda-feira em que os termômetros não devem passar dos 15°C, uma diferença de 14 graus.
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A mudança começa depois de uma sexta-feira ainda quente e sem previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 14°C e 29°C, com sol aparecendo entre muitas nuvens. O cenário antecede a chegada de uma frente fria que muda as condições durante o fim de semana.
No sábado (5), a chuva retorna e a temperatura cai. A previsão indica acumulado de 11,9 milímetros e 83% de probabilidade de precipitação, principalmente entre a manhã e a tarde, com possibilidade de novos episódios à noite. Os termômetros ficam entre 16°C e 21°C.
Domingo deve ser o dia mais chuvoso
O domingo (6) tende a concentrar o maior volume de chuva do feriadão. A previsão aponta 15,6 milímetros e 92% de possibilidade de precipitação, que pode ocorrer em diferentes períodos do dia.
Com céu fechado, a temperatura deve variar entre 14°C e 19°C. As rajadas de vento podem chegar aos 40 km/h, aumentando a sensação de frio ao longo do dia.
A mudança ficará ainda mais evidente em relação ao calor registrado na sexta-feira. Em cerca de 48 horas, a máxima prevista cai de 29°C para menos de 20°C.
Feriado terá máxima de apenas 15°C
Na segunda-feira (7), Dia da Independência, a chuva deve perder força, mas o frio permanece. A previsão indica mínima de 12°C e máxima de apenas 15°C.
A sensação térmica poderá chegar aos 10°C, e mesmo durante a tarde a temperatura deverá permanecer próxima dos 15°C.
O resultado será um feriado com três cenários distintos em Campinas: calor na sexta-feira, chuva durante o fim de semana e frio acentuado na segunda.