O feriadão de 7 de Setembro será marcado por uma virada brusca no tempo em Campinas. Em poucos dias, a cidade deve sair de uma sexta-feira com máxima de 29°C para uma segunda-feira em que os termômetros não devem passar dos 15°C, uma diferença de 14 graus.

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A mudança começa depois de uma sexta-feira ainda quente e sem previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 14°C e 29°C, com sol aparecendo entre muitas nuvens. O cenário antecede a chegada de uma frente fria que muda as condições durante o fim de semana.

No sábado (5), a chuva retorna e a temperatura cai. A previsão indica acumulado de 11,9 milímetros e 83% de probabilidade de precipitação, principalmente entre a manhã e a tarde, com possibilidade de novos episódios à noite. Os termômetros ficam entre 16°C e 21°C.

Domingo deve ser o dia mais chuvoso