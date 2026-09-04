Dois homens foram detidos pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (4), em Campinas, sob suspeita de participação em uma tentativa de roubo de veículo na Rodovia Santos Dumont. Segundo a corporação, cerca de quatro pessoas teriam participado da ação.

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A equipe do Comando de Força Patrulha foi acionada pelo Copom e iniciou buscas pelos envolvidos. Durante o patrulhamento pela Rua Ricardo Bassolli Cesari, quatro suspeitos correram ao perceber a aproximação da viatura.

Dois deles foram alcançados e detidos. De acordo com a Polícia Militar, ambos admitiram participação na tentativa de roubo.

Simulacro foi apreendido