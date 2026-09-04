A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de roubo e prendeu um homem por receptação na noite de quinta-feira (3), em Campinas. A abordagem ocorreu na Rua Olivaldo Roncolato, durante patrulhamento de uma equipe do 47º BPM/I.
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Segundo a PM, os policiais viram a motocicleta estacionada em via pública, próxima a alguns homens que aparentavam manusear o veículo. Com a aproximação da viatura, os suspeitos correram a pé, mas um deles foi alcançado e abordado.
Nada de ilícito foi encontrado com o homem durante a busca pessoal. A irregularidade surgiu na checagem da motocicleta: a placa apresentada não correspondia às características registradas no sistema.
Chassi revelou placa original
Os policiais então consultaram o número do chassi e chegaram à identificação original da motocicleta. A verificação apontou que o veículo possuía registro de roubo.
De acordo com a Polícia Militar, o homem abordado afirmou saber que os outros indivíduos que fugiram estariam envolvidos na situação e declarou que a motocicleta pertenceria a eles.
O homem e o veículo foram encaminhados à 2ª Seccional de Polícia de Campinas. A ocorrência foi registrada como receptação, e o caso seguirá sob apuração da Polícia Civil.