A Polícia Militar recuperou uma motocicleta com registro de roubo e prendeu um homem por receptação na noite de quinta-feira (3), em Campinas. A abordagem ocorreu na Rua Olivaldo Roncolato, durante patrulhamento de uma equipe do 47º BPM/I.

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Segundo a PM, os policiais viram a motocicleta estacionada em via pública, próxima a alguns homens que aparentavam manusear o veículo. Com a aproximação da viatura, os suspeitos correram a pé, mas um deles foi alcançado e abordado.

Nada de ilícito foi encontrado com o homem durante a busca pessoal. A irregularidade surgiu na checagem da motocicleta: a placa apresentada não correspondia às características registradas no sistema.

Chassi revelou placa original