Paulínia passará a contar com o Bom Prato Móvel, programa do Governo do Estado de São Paulo que oferece refeições a baixo custo para a população em situação de vulnerabilidade social. A operação deve começar em até 60 dias e prevê a distribuição de 300 marmitas por dia, de segunda a sexta-feira, ao valor de R$ 1 cada.

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A iniciativa será realizada em parceria com a Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Assistência Social. Diferentemente de uma unidade fixa, o serviço funcionará de forma itinerante, permanecendo quatro meses em cada região do município antes de seguir para outro ponto.

As refeições serão preparadas em uma unidade fixa do Bom Prato em Sumaré, com acompanhamento de equipe de nutrição. Depois, serão transportadas até Paulínia em veículos com caixas hot box, destinadas a manter a temperatura e as condições de conservação dos alimentos.

Programa vai circular pelos bairros