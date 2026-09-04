Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de furtar produtos avaliados em mais de R$ 2 mil de um supermercado localizado na Avenida da Amizade, no bairro Chácara Bela Vista, em Sumaré.

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De acordo com a Polícia Militar, uma equipe que patrulhava a região foi acionada por um agente de prevenção do estabelecimento, que informou que o jovem tentava deixar o local com um carrinho cheio de mercadorias sem efetuar o pagamento.

Ao ser abordado, o adolescente confessou a subtração dos itens e afirmou já ter cometido crimes semelhantes em outros comércios. Ele não portava documentos pessoais e não estava acompanhado de um responsável legal. As consultas realizadas pelos policiais não conseguiram localizar sua genitora ou qualquer outro familiar para acompanhá-lo durante os procedimentos.