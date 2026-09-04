A sexta-feira (4) será marcada por elevação das temperaturas e variação na cobertura de nuvens em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). A manhã começa com sol forte e céu aberto, mas, a partir da tarde, as condições mudam: o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente no fim do dia.

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Os termômetros devem ficar entre 15°C e 30°C, com destaque para as tardes mais quentes em comparação aos dias anteriores. A instabilidade, embora leve, pode atingir com mais intensidade as cidades localizadas a leste da metrópole, especialmente aquelas próximas à divisa com Minas Gerais.

A recomendação para quem for sair é ficar atento às mudanças rápidas no tempo e, se possível, levar um guarda-chuva — principalmente no período da tarde, quando as chuvas podem surgir de forma pontual.