Há discos que envelhecem. Outros parecem esperar que o tempo finalmente os alcance. Três décadas depois de seu lançamento, “Holy Land” ocupa uma posição ainda mais singular na história do Angra do que talvez ocupasse em 1996. É em torno desse álbum que uma das mais importantes bandas do metal brasileiro chega a Campinas nesta sexta-feira (4), às 20h, para uma apresentação no Multi Arena, em Sousas.
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A “Holy Land 30th Anniversary Tour” não é, porém, apenas uma celebração nostálgica. O espetáculo encontra o Angra em um momento especialmente simbólico: ao mesmo tempo em que revisita uma de suas obras fundamentais, a banda apresenta Alírio Netto como novo vocalista, reabre pontes com personagens de outras fases de sua história e começa a desenhar uma maneira diferente de seguir adiante.
Em entrevista ao Portal Sampi Campinas, o guitarrista Marcelo Barbosa descreveu esse período como uma espécie de encontro entre memória e renovação. É uma posição que ele conhece particularmente bem. Fã de Holy Land antes mesmo de integrar o Angra, Barbosa entrou oficialmente para a banda em 2015 e teve justamente na turnê dos 20 anos do álbum uma de suas primeiras experiências no grupo. Agora, uma década depois, volta ao mesmo repertório sob uma perspectiva diferente.
“Eu conheci o Angra também nesse disco, não pelo Angels Cry. Eu lembro que ouvia sem parar, porque achava genial”, recordou.
A coincidência não termina aí. Quando entrou para o Angra, Barbosa participou da turnê que celebrava os 20 anos de Holy Land. Hoje, já com 11 anos de banda, ele retorna ao álbum numa formação diferente e em outro momento da própria história do grupo. Para o guitarrista, revisitar esse repertório significa também reconhecer todas as etapas que construíram o Angra.
“É muita história para contar, são muitos discos, muitas formações, e a gente honra cada uma delas. O André Matos é um dos grandes responsáveis por tudo isso que aconteceu, juntamente com o Rafa (Bittencourt – fundador do Angra) no início e, depois, todos os outros que passaram pela banda.”
Um disco inteiro, depois outra viagem pela história
Divulgação/Angra
O público de Campinas encontrará um espetáculo dividido praticamente em dois capítulos. No primeiro, o Angra executa “Holy Land” integralmente, do começo ao fim e respeitando a sequência original do álbum. A proposta, explica Barbosa, é reproduzir no palco a experiência de ouvir o disco completo — algo cada vez mais raro em um mercado musical dominado por repertórios fragmentados e músicas consumidas isoladamente.
Depois disso, vem aproximadamente mais uma hora de apresentação dedicada a clássicos de outras fases da banda. “É como se estivesse ouvindo o disco, só que tocado ao vivo, atualmente, pela banda. E aí, na sequência, a gente tem mais uma hora de show, talvez até um pouco mais, abrangendo grandes clássicos de outros discos”, explicou.
Essa segunda parte serve também para reconhecer uma característica particular do público do Angra. Ao longo de mais de três décadas, diferentes gerações se aproximaram da banda por discos, formações e vocalistas distintos. Há quem tenha conhecido o grupo com Andre Matos, quem considere a era Edu Falaschi seu ponto de referência e uma geração mais jovem cuja porta de entrada foi o período com Fabio Lione.
O resultado é uma discografia na qual praticamente cada fase possui defensores apaixonados.
O álbum compreendido com atraso
Divulgação
Lançado em 1996, Holy Land levou o Angra para um território mais ousado. O disco foi o segundo álbum de estúdio do grupo - na época formado por André Matos, Rafael Bittencourt, Kiko Loureiro, Luís Mariutti e Ricardo Confessori - e ampliou a mistura entre heavy metal, música brasileira, elementos progressivos e referências eruditas, incorporando também uma reflexão sobre a própria formação histórica e cultural do Brasil.
Hoje, essa combinação aparece como uma das marcas mais reconhecíveis do álbum. Na época, nem todos compreenderam imediatamente o movimento.
Barbosa contou na entrevista uma conversa que teve com o maestro e vocalista Andre Matos cerca de 15 anos atrás, quando os dois participaram de um workshop em Volta Redonda. No jantar, o guitarrista comentou justamente sua admiração por Holy Land. A resposta de Matos permaneceu guardada em sua memória. Segundo Barbosa, Andre contou que, quando o álbum saiu, “ninguém entendeu nada” do que a banda queria fazer.
Depois de Angels Cry, havia uma expectativa natural por uma continuação mais direta daquele caminho. Em vez disso, apareceu um trabalho conceitual, mergulhado em brasilidade, música clássica e experimentações que escapavam do heavy metal mais convencional. Um dos mercados que teria compreendido imediatamente a proposta, segundo a lembrança relatada por Barbosa, foi a França.
A percepção mudou com o tempo. “Cada vez mais esse disco amadurece muito bem e mais pessoas colocam ele entre os seus favoritos”, afirmou. Para Barbosa, a explicação está justamente naquilo que tornava o álbum estranho para parte do público três décadas atrás: sua autenticidade.
“Ele é tão autêntico e tão único dentro do heavy metal que merece uma atenção especial. Acho que cada vez mais as pessoas entendem, de fato, o que foi feito ali e por que foi feito daquela maneira.”
Talvez esteja aí uma das chaves para compreender por que Holy Land continua provocando tanto interesse. O disco não buscava apenas acompanhar aquilo que o gênero fazia naquele momento. Tentava construir uma linguagem própria. E justamente por não soar como uma fotografia perfeita de 1996, acabou escapando melhor do envelhecimento.
Quando todo fã vira “maestro”
Divulgação/Angra
A longevidade também trouxe outro fenômeno conhecido dentro do universo do Angra: a eterna disputa sobre qual seria a “verdadeira” formação da banda.
Barbosa trata a questão com certa ironia. Para ele, bandas como Angra, Dream Theater ou Iron Maiden atraem uma quantidade grande de músicos ou fãs muito ligados à técnica musical. Isso faz com que o público acompanhe cada decisão com atenção incomum — e muitas vezes com a convicção de que sabe exatamente qual caminho a banda deveria seguir.
Ele compara a situação ao brasileiro durante uma Copa do Mundo. Se todo torcedor vira técnico da seleção, no universo do metal progressivo “todo mundo vira maestro”.
Há fãs que consideram a formação com Andre Matos a definitiva. Outros elegem o período de Rebirth e Temple of Shadows, com Edu Falaschi. Outros chegaram ao grupo já na era mais recente. Barbosa prefere olhar para essas etapas como partes de uma mesma construção. “Cada fase teve a sua importância e marca a história da banda de uma maneira muito distinta e única.”
A própria renovação do público oferece evidências disso. Segundo ele, jovens chegam atualmente aos shows dizendo ter conhecido o Angra pelos trabalhos recentes e, somente depois, percorrido a discografia anterior. Para Barbosa, mudanças de integrantes são também consequência natural de uma banda que atravessa décadas. “Poucas bandas ficam 35 anos na ativa e, das que ficam, pouquíssimas permanecem com a mesma formação.”
As pazes dentro do “Angraverso”
Divulgação/Angra
Entre todas essas mudanças, algumas deixaram feridas mais difíceis. A saída do vocalista Edu Falaschi, especialmente, gerou por muitos anos um distanciamento público entre o cantor, Rafael Bittencourt e o universo do Angra. Mais recentemente, porém, esse cenário começou a mudar.
O reencontro de Falaschi com a banda em apresentações especiais — inclusive dividindo o palco com vocalistas de outras fases — teve um peso que ultrapassou a música. Para muitos fãs, significou uma reconciliação entre capítulos que durante muito tempo pareciam incompatíveis.
Barbosa acompanhou essa aproximação de uma posição particular. Antes de integrar o Angra, tocou durante mais de uma década com Falaschi no Almah. Foram quatro álbuns, turnês internacionais e momentos decisivos da própria carreira do guitarrista.
Por isso, admitiu que existia certa apreensão quando a reaproximação começou a ser construída. “Todo mundo topou, todo mundo falou que era isso aí, legal. Mas como vai ser o convívio? Como vão ser os ensaios? Como vai ser nos bastidores?”
Havia a possibilidade de ser apenas uma colaboração profissional pontual. Entrar no palco, cumprir compromissos e seguir cada um para seu lado. Não foi isso que aconteceu. Segundo Barbosa, rapidamente ficou claro que existia interesse genuíno em reconstruir um convívio. “Foi um movimento muito bom. Foi muito bom para mim, inclusive pessoalmente, estar perto do Edu de novo.”
O guitarrista acredita que o passar dos anos fez sua parte. “Os ânimos foram se acalmando.” Hoje, ele evita garantir o futuro, mas demonstra confiança de que a relação entrou em outro estágio. “A impressão que tenho é de que vai perdurar, de que todo mundo amadureceu, que é outro momento. Qualquer problema ou desencontro de opiniões vai ser resolvido de outra maneira.”
Para uma banda cuja história frequentemente foi narrada também por rupturas, essa talvez seja uma das transformações mais significativas do momento atual.
Alírio Netto e mais uma Nova Era
Divulgação/Angra
Se um lado da turnê olha deliberadamente para 1996, o outro está voltado para aquilo que ainda não foi escrito. A entrada de Alírio Netto nos vocais marca o início dessa nova etapa.
Segundo Barbosa, a aproximação entre o cantor e o Angra não nasceu agora. Alírio já havia sido considerado anteriormente, no período em que Fabio Lione acabou assumindo os vocais. Quando uma nova mudança se tornou necessária, seu nome apareceu imediatamente. “Foi o primeiro nome que apareceu e nem houve muito o que pensar.”
A decisão, diz Barbosa, não passou apenas pela capacidade vocal. “Banda vai além da questão do quanto o cara canta ou do quanto o cara toca.” Alírio reuniria aquilo que o grupo procurava: técnica, experiência de palco, facilidade de comunicação, convivência em turnê e uma carreira já consolidada. Além disso, mantinha amizade de muitos anos com integrantes da banda. “É um pacote que vai muito além de abrir a boca e cantar.”
A versatilidade vocal traz ainda um benefício curioso para o repertório.
De acordo com Barbosa, Alírio consegue transitar naturalmente entre músicas gravadas por Andre Matos, Edu Falaschi e Fabio Lione. Especialmente nas canções de registro extremamente agudo da primeira fase, isso abriu portas que estavam fechadas havia bastante tempo.
Uma delas é “Stand Away”. Barbosa está no Angra há 11 anos e, segundo contou, nunca havia tocado a música com a banda até esta turnê. “Está sendo muito legal tocar coisas que a gente não tocava. Experimentar novas pérolas como essas no repertório.”
A chegada de um novo vocalista, portanto, não muda apenas o futuro. Ela altera também a forma como o Angra consegue revisitar seu próprio passado.
Campinas dentro de uma turnê internacional
Divulgação/Angra
O show em Campinas faz parte de uma agenda que começou na própria região, em Santa Bárbara d’Oeste, e passou depois por países da América do Sul.
Argentina, Chile e Peru estiveram entre as primeiras paradas internacionais dessa etapa. Barbosa descreve o público latino-americano como particularmente próximo ao brasileiro: intenso, participativo e emocionalmente envolvido com o espetáculo.
Depois de Campinas, a agenda continua extensa. Além de outras apresentações no Brasil, a banda tem compromissos internacionais previstos em locais como Grécia, Tailândia, Taiwan, China e Japão.
O alcance ajuda a lembrar outra dimensão da história do Angra: poucas bandas brasileiras de heavy metal construíram durante tanto tempo uma presença internacional tão constante.
O futuro existe, mas sem pressa
Divulgação/Angra
Entre todas as questões envolvendo a nova formação, talvez a mais natural seja também a mais difícil: quando haverá música nova? Por enquanto, não há. Barbosa contou que o Angra ainda não começou a compor pensando especificamente na voz de Alírio Netto. A prioridade inicial foi montar o novo show e consolidar a formação no palco. A decisão parece fazer parte de uma mudança maior de mentalidade dentro da banda.
Nos últimos anos, os integrantes chegaram a discutir a possibilidade de um hiato. A solução encontrada foi diferente: o Angra continuará ativo, mas abandonará a lógica de passar praticamente o ano inteiro na estrada. Segundo Barbosa, durante quase dez anos esse foi o ritmo dominante da banda. “Tempo todo na estrada.”
Com integrantes mais velhos, filhos crescendo e novos projetos pessoais surgindo, a estrutura começou a se tornar desgastante. O caminho agora será trabalhar em blocos. “Selecionamos períodos de dois, três meses: daqui a turnê, daqui outra turnê e aí o resto.” Isso permitirá que os músicos mantenham outros projetos e, ao mesmo tempo, preservem a banda. A composição do próximo trabalho virá depois.
Para Barbosa, existe ainda uma etapa importante antes de entrar em estúdio: transformar a convivência com Alírio em uma verdadeira relação de banda. Embora sejam amigos há muitos anos — Barbosa e Alírio chegaram inclusive a tocar juntos no grupo Khallice décadas atrás — viajar, ensaiar e dividir uma turnê criam vínculos diferentes. O guitarrista compara essa relação àquela construída entre soldados no campo de batalha. “A estrada traz um pouco disso.”
É justamente essa química que, segundo ele, precisa amadurecer antes que o grupo comece a escrever o próximo disco. “Na hora de sentar para compor, é uma coisa que vai muito além da criatividade individual de cada um. Vai muito do clima, vai muito da sinergia do grupo.”
Por isso, não existe ansiedade em apresentar imediatamente o “novo Angra”. Primeiro, a banda prefere viver o Angra que existe agora.
Entre aquilo que ficou e aquilo que começa
Divulgação/Angra
Há uma simetria interessante na passagem do Angra por Campinas. No palco, a banda formada por Alírio Netto (vocal), Rafael Bittencourt (guitarra), Marcelo Barbosa (guitarra), Felipe Andreolli (baixo) e Bruno Valverde (bateria) tocará integralmente um álbum lançado há 30 anos. Ao microfone estará um vocalista que acaba de assumir o posto. Nas guitarras, um músico que conheceu o grupo como fã justamente ouvindo aquele disco. E, nos bastidores, antigos personagens de uma história marcada também por conflitos voltaram a conversar. É difícil encontrar imagem melhor para o momento atual do grupo.
Holy Land nasceu como um álbum que tentou romper expectativas. Três décadas depois, tornou-se patrimônio da banda justamente porque não escolheu o caminho mais previsível. O Angra que chega a Campinas parece viver uma situação parecida. Não pretende apagar nenhuma de suas fases, nem escolher qual delas merece ser considerada legítima. Também não demonstra disposição de se transformar em uma banda dedicada apenas a reproduzir a própria memória.
Entre Andre Matos, Edu Falaschi, Fabio Lione e agora Alírio Netto; entre separações, retornos, discos celebrados e mudanças inevitáveis, o grupo parece ter encontrado uma maneira mais serena de conviver com aquilo que construiu. E talvez seja justamente essa a grande mensagem da turnê. O Angra está celebrando 30 anos de Holy Land. Mas, ao revisitá-lo, descobriu também uma forma de começar outra vez.
Serviço
Angra – Holy Land 30th Anniversary Tour
Data: sexta-feira, 4 de setembro
Horário: 20h
Local: Multi Arena
Endereço: Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, Vila Sônia, Sousas, Campinas
Ingressos: canais oficiais do Multi Arena