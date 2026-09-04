Há discos que envelhecem. Outros parecem esperar que o tempo finalmente os alcance. Três décadas depois de seu lançamento, “Holy Land” ocupa uma posição ainda mais singular na história do Angra do que talvez ocupasse em 1996. É em torno desse álbum que uma das mais importantes bandas do metal brasileiro chega a Campinas nesta sexta-feira (4), às 20h, para uma apresentação no Multi Arena, em Sousas.

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A “Holy Land 30th Anniversary Tour” não é, porém, apenas uma celebração nostálgica. O espetáculo encontra o Angra em um momento especialmente simbólico: ao mesmo tempo em que revisita uma de suas obras fundamentais, a banda apresenta Alírio Netto como novo vocalista, reabre pontes com personagens de outras fases de sua história e começa a desenhar uma maneira diferente de seguir adiante.

Em entrevista ao Portal Sampi Campinas, o guitarrista Marcelo Barbosa descreveu esse período como uma espécie de encontro entre memória e renovação. É uma posição que ele conhece particularmente bem. Fã de Holy Land antes mesmo de integrar o Angra, Barbosa entrou oficialmente para a banda em 2015 e teve justamente na turnê dos 20 anos do álbum uma de suas primeiras experiências no grupo. Agora, uma década depois, volta ao mesmo repertório sob uma perspectiva diferente.