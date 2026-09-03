A Câmara de Campinas marcou para 9 de setembro, às 9h, a sessão que decidirá o futuro do mandato do vereador Vini Oliveira (Cidadania). O julgamento em plenário foi convocado após a Comissão Processante aprovar o relatório final que recomenda a cassação do parlamentar por quebra de decoro.

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Para que Vini perca o mandato, serão necessários pelo menos 22 votos favoráveis entre os 33 vereadores, o equivalente a dois terços da Casa. A votação será nominal. Caso esse número não seja alcançado, o processo será arquivado.

A denúncia que deu origem à Comissão Processante foi apresentada pela vereadora Mariana Conti (PSOL) e está relacionada a reuniões de Vini com uma empresa do setor de transporte durante o processo de concessão do transporte coletivo de Campinas. A defesa do vereador nega as acusações.

Sessão pode durar horas