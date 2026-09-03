O feriado da Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7), altera o funcionamento de serviços públicos em Campinas. Repartições municipais, centros de saúde, bibliotecas, praças esportivas e postos de atendimento estarão fechados, enquanto serviços essenciais funcionarão normalmente ou em esquema de plantão.

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O expediente administrativo da Prefeitura termina normalmente na sexta-feira (4) e será retomado na terça-feira (8). Guarda Municipal e Defesa Civil mantêm atendimento 24 horas pelos telefones 153 e 199, respectivamente.

Na saúde, todos os centros de saúde estarão fechados na segunda-feira. Permanecem funcionando 24 horas os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde, além do Samu e das UPAs Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço.

Parques abrem, mas praças esportivas fecham