O feriado da Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7), altera o funcionamento de serviços públicos em Campinas. Repartições municipais, centros de saúde, bibliotecas, praças esportivas e postos de atendimento estarão fechados, enquanto serviços essenciais funcionarão normalmente ou em esquema de plantão.
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O expediente administrativo da Prefeitura termina normalmente na sexta-feira (4) e será retomado na terça-feira (8). Guarda Municipal e Defesa Civil mantêm atendimento 24 horas pelos telefones 153 e 199, respectivamente.
Na saúde, todos os centros de saúde estarão fechados na segunda-feira. Permanecem funcionando 24 horas os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde, além do Samu e das UPAs Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço.
Parques abrem, mas praças esportivas fecham
Os parques e bosques municipais funcionarão normalmente no feriado. O Bosque dos Jequitibás terá uma mudança excepcional: abrirá na segunda-feira e ficará fechado na terça (8).
Também estarão abertos o Parque das Águas, das 6h às 20h; o Espaço Jardim dos Espelhos, das 6h30 às 20h; e a Torre do Castelo, das 10h às 17h. Já todas as praças municipais de esportes permanecerão fechadas na segunda-feira.
As bibliotecas municipais também não funcionarão no feriado. O mesmo ocorre com as unidades do Procon no Agiliza e Espaço Cidadão, além da sede administrativa. O atendimento pelo telefone 151 ficará suspenso.
Coleta de lixo será mantida
A coleta domiciliar de lixo funcionará normalmente na segunda-feira, assim como os ecopontos. A varrição será realizada em esquema de plantão e a coleta hospitalar ficará restrita aos grandes geradores. Não haverá coleta seletiva.
Os cemitérios municipais funcionarão normalmente, das 7h às 17h. As feiras livres e noturnas não são realizadas às segundas-feiras, independentemente do feriado.
Emdec mantém equipes nas ruas
As equipes de operação e fiscalização da Emdec atuarão normalmente, incluindo o Centro de Controle Operacional e os serviços relacionados aos semáforos e à sinalização. Emergências de trânsito e transporte poderão ser comunicadas pelo telefone 118 ou WhatsApp (19) 3731-2910.
Por outro lado, o atendimento presencial da Emdec e seus postos no Espaço Cidadão e unidades do Agiliza estarão fechados. Também não haverá liberação administrativa nem retirada de veículos apreendidos no Pátio Municipal, embora o recolhimento de veículos por infrações continue normalmente.
O PAI-Serviço atenderá viagens previamente agendadas, com a frota circulando das 6h às 18h. A Operação Lagoa estará suspensa excepcionalmente na segunda-feira. No domingo (6), tanto a Operação Lagoa quanto a Ciclofaixa de Lazer Taquaral/Norte-Sul funcionarão normalmente.
Mercadão abre no feriado
O Mercado Municipal de Campinas abrirá na segunda-feira, com os boxes funcionando das 7h às 13h e o mezanino das 10h às 16h.
Na Ceasa, o setor administrativo estará fechado, mas haverá comércio. O Mercado de Flores funcionará das 8h às 13h e o Mercado de Hortifruti, das 4h às 13h.
156 e outros atendimentos
O atendimento telefônico do 156 ficará suspenso na segunda-feira e retornará às 7h de terça. Os canais digitais, incluindo WhatsApp e Portal do Cidadão, continuarão disponíveis.
Também estarão fechados no feriado o CPAT, a Cohab, as agências da Sanasa, o Ceamo e o Seravi. A Sanasa manterá atendimento emergencial 24 horas pelo 0800 772 1195, além de equipes de plantão para reparos.
Os dois Consultórios Veterinários Móveis não funcionarão na segunda-feira. O atendimento será normal no sábado (5), antes do feriado.