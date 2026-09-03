A Emef Ciro Exel Magro, em Campinas, retoma as aulas nesta quinta-feira (3), a partir das 7h, depois de permanecer três dias com as atividades suspensas por causa dos danos provocados pelo temporal de domingo (30).

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A escola atende 434 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e sofreu problemas na rede elétrica, danos em uma grade e queda de árvores. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os reparos necessários para a retomada das atividades foram realizados.

Uma área externa da unidade ainda permanece com acesso restrito para conclusão de serviços de limpeza e manutenção, mas a Prefeitura informa que não haverá impacto na entrada e saída dos estudantes, na circulação interna ou nas atividades pedagógicas.

Aulas serão repostas