A Emef Ciro Exel Magro, em Campinas, retoma as aulas nesta quinta-feira (3), a partir das 7h, depois de permanecer três dias com as atividades suspensas por causa dos danos provocados pelo temporal de domingo (30).
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A escola atende 434 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e sofreu problemas na rede elétrica, danos em uma grade e queda de árvores. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os reparos necessários para a retomada das atividades foram realizados.
Uma área externa da unidade ainda permanece com acesso restrito para conclusão de serviços de limpeza e manutenção, mas a Prefeitura informa que não haverá impacto na entrada e saída dos estudantes, na circulação interna ou nas atividades pedagógicas.
Aulas serão repostas
Os dias sem atividade serão repostos pela equipe escolar para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos previstos na legislação educacional.
A Emef fica na Rua Serra D’Água, 35, no Jardim São Fernando.
Escola vai receber alunos de creche destelhada
A partir de 14 de setembro, a Emef Ciro Exel Magro também passará a receber, de forma emergencial, 111 crianças e profissionais do CEI Brígida Chinaglia Costa, localizado a cerca de 500 metros.
O CEI foi um dos prédios mais atingidos pelo temporal de domingo. A unidade teve destelhamento, queda de paredes e vazamentos e precisará passar por reconstrução.
A previsão da Prefeitura é de que as obras no CEI durem entre seis e dez meses. Enquanto isso, os alunos serão acolhidos na estrutura da Emef.
Durante o período de transição, as equipes da Educação também estão oferecendo apoio às crianças e às famílias, incluindo alimentação e empréstimo de livros.