As operações de fiscalização de trânsito em Campinas realizaram 15,4 mil testes com bafômetros passivos entre janeiro e agosto de 2026. No período, foram registradas 452 autuações relacionadas ao álcool, sendo 15 por dirigir sob influência e 437 por recusa ao teste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os dados fazem parte de ações integradas comandadas pela Emdec, com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e, em algumas operações, do Detran-SP. Ao todo, foram realizadas 156 blitze integradas, incluindo 21 Operações pela Vida e três Operações Direção Segura Integradas.

A maior parte dos testes foi aplicada a motoristas de automóveis, com 10,6 mil abordagens, enquanto quase 4,7 mil motociclistas também passaram pela triagem. Outros 55 testes envolveram condutores de diferentes tipos de veículos.

Recusa ao bafômetro é a terceira infração mais comum