A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (3) a segunda fase da Operação Avaritia, que investiga um esquema de fraudes em financiamentos concedidos pela Desenvolve SP entre 2021 e 2022. Segundo a investigação, o prejuízo potencial provocado pelas operações irregulares pode chegar a R$ 70,4 milhões.

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Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro, com mobilização de cerca de 80 policiais civis e 27 viaturas. A apuração envolve o Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro, o Deic e o Deinter-2.

De acordo com as informações divulgadas, a investigação identificou uma organização criminosa estruturada em Campinas, que teria utilizado pelo menos três empresas de fachada e balanços financeiros falsos para obter financiamentos da agência de fomento paulista.

Esquema teria se aproveitado da pandemia