Dois homens suspeitos de roubar o celular de uma pessoa em Campinas foram presos pela Polícia Militar nesta quarta-feira (2). O aparelho foi recuperado e um simulacro de arma de fogo foi encontrado dentro do carro relacionado à ocorrência.
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Segundo o 47º BPM/I, a vítima informou que dois homens em um Chevrolet Onix branco haviam cometido o roubo na Avenida Presidente Juscelino. Durante as buscas, os policiais localizaram um veículo com as características repassadas.
Um dos suspeitos teria tentado fugir ao perceber a aproximação da equipe, mas acabou alcançado e abordado. O segundo homem foi encontrado dentro do automóvel.
Simulacro estava escondido no carro
Com um dos detidos, os policiais localizaram o celular levado da vítima. Durante a abordagem, ele também teria indicado onde estava escondido no veículo um objeto que inicialmente foi tratado como possível armamento.
Na vistoria, a PM constatou que se tratava de um simulacro de arma de fogo. A nota policial não detalha se o objeto teria sido utilizado durante o roubo.
Os dois homens foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceram presos. O celular recuperado foi devolvido à vítima.