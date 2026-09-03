Dois homens suspeitos de roubar o celular de uma pessoa em Campinas foram presos pela Polícia Militar nesta quarta-feira (2). O aparelho foi recuperado e um simulacro de arma de fogo foi encontrado dentro do carro relacionado à ocorrência.

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Segundo o 47º BPM/I, a vítima informou que dois homens em um Chevrolet Onix branco haviam cometido o roubo na Avenida Presidente Juscelino. Durante as buscas, os policiais localizaram um veículo com as características repassadas.

Um dos suspeitos teria tentado fugir ao perceber a aproximação da equipe, mas acabou alcançado e abordado. O segundo homem foi encontrado dentro do automóvel.

Simulacro estava escondido no carro