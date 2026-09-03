03 de setembro de 2026
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DEBAIXO DO CARRO

PM olha sob carro e encontra homem procurado por roubo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem com mandado de prisão e pena de 12 anos por roubo foi encontrado pela PM tentando se esconder sob um veículo.
Homem com mandado de prisão e pena de 12 anos por roubo foi encontrado pela PM tentando se esconder sob um veículo.

Um homem procurado pela Justiça por roubo e com pena de 12 anos de reclusão foi capturado pela Polícia Militar no Jardim do Lago, em Campinas.

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Segundo o 47º BPM/I, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o homem tentando se esconder debaixo de um veículo estacionado. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Na consulta aos dados, porém, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Mandado previa 12 anos de prisão

De acordo com a Polícia Militar, a ordem judicial determinava pena de 12 anos de reclusão.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o mandado foi confirmado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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