Um homem procurado pela Justiça por roubo e com pena de 12 anos de reclusão foi capturado pela Polícia Militar no Jardim do Lago, em Campinas.

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Segundo o 47º BPM/I, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o homem tentando se esconder debaixo de um veículo estacionado. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Na consulta aos dados, porém, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Mandado previa 12 anos de prisão