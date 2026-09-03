Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento no Jardim das Bandeiras, em Campinas.

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Segundo o 47º BPM/I, os policiais decidiram abordar o homem depois de perceberem um volume na região da cintura semelhante a uma arma de fogo. Na revista pessoal, porém, nada de ilícito foi encontrado.

Durante a consulta aos dados, a equipe constatou que o abordado era procurado pela Justiça pelo crime previsto no artigo 155 do Código Penal, que trata de furto.

Prisão foi confirmada