Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento no Jardim das Bandeiras, em Campinas.
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Segundo o 47º BPM/I, os policiais decidiram abordar o homem depois de perceberem um volume na região da cintura semelhante a uma arma de fogo. Na revista pessoal, porém, nada de ilícito foi encontrado.
Durante a consulta aos dados, a equipe constatou que o abordado era procurado pela Justiça pelo crime previsto no artigo 155 do Código Penal, que trata de furto.
Prisão foi confirmada
A situação foi apresentada à Polícia Judiciária, que confirmou a ordem de prisão.
O homem permaneceu à disposição da Justiça. A nota da Polícia Militar não informa detalhes sobre o processo, a pena determinada ou há quanto tempo ele era procurado.