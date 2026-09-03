Um caso de violência doméstica terminou com a prisão de um homem, na noite de terça-feira (1º), no Centro de Jaguariúna. Ele é suspeito de invadir a residência da ex-companheira, agredi-la com socos e pontapés e também empurrar a filha da vítima, uma criança de apenas 2 anos.
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A Guarda Municipal foi acionada pela Base Jaguar depois que a mulher denunciou as agressões. Os agentes chegaram ao local no momento em que o suspeito deixava a casa. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas consulta aos sistemas policiais revelou diversos apontamentos criminais em seu desfavor.
Para garantir a segurança da vítima e evitar nova investida ou tentativa de fuga, o homem foi algemado e conduzido pelos guardas.
Enquanto uma equipe fazia a contenção do suspeito, outra permaneceu com a mulher. Ela contou que mantinha relacionamento com ele havia cerca de um mês e que ele não aceitava o fim da união. Segundo o relato, após uma discussão na casa da mãe do agressor, ela voltou para sua residência, mas foi seguida por ele, que entrou no imóvel contra a vontade dela.
Dentro da casa, o homem passou a agredi-la com socos e pontapés. Durante a ação, ele também empurrou a filha dela, de apenas 2 anos. As agressões só foram interrompidas com a chegada da Guarda Municipal.
A vítima e o suspeito foram encaminhados para atendimento médico. Ela apresentava escoriações e hematomas pelo corpo. Em seguida, ambos foram levados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.