03 de setembro de 2026
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APREENSÃO

GCM apreende peça de R$ 6 mil após tentativa de furto de caminhão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a abordagem, os agentes encontraram uma peça avaliada em cerca de R$ 6 mil, além de ferramentas e roupas compatíveis com as imagens da ocorrência.
Durante a abordagem, os agentes encontraram uma peça avaliada em cerca de R$ 6 mil, além de ferramentas e roupas compatíveis com as imagens da ocorrência.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo localizou um veículo suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto de módulo de caminhão ocorrida em outra cidade. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma peça avaliada em cerca de R$ 6 mil, além de ferramentas e roupas compatíveis com as imagens da ocorrência.

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De acordo com informações do Centro de Operações Integradas, o automóvel teria sido visto circulando por Vinhedo após o crime, em direção à Rodovia Anhanguera. A equipe localizou o carro estacionado em um comércio, sem ocupantes. Ao retornar, um homem foi abordado e afirmou ser o dono do veículo, dizendo ter perdido as chaves nas proximidades.

Na vistoria, os guardas encontraram, sob o banco, uma bomba EGR do sistema Arla, peça avaliada em aproximadamente R$ 6 mil. Também foram apreendidas uma sacola com ferramentas variadas, como alicates, chaves de biela, catraca, fenda, boca e chave em L, além de roupas e dois bonés que, segundo as imagens, seriam semelhantes aos usados pelos suspeitos no momento da tentativa de furto.

A consulta veicular não apontou irregularidades, mas a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil junto com os objetos apreendidos. Durante o atendimento, os agentes levantaram informações sobre passagens anteriores do abordado envolvendo furtos de módulos de caminhão.

A equipe entrou em contato com a polícia do município vizinho para tentar localizar a vítima, mas, até o momento, ninguém compareceu para reconhecimento da peça. Indagado sobre a origem do material, o homem apresentou sua versão sobre a procedência.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a elaboração de um Boletim de Ocorrência de Apreensão de Objeto, e todo o material — incluindo ferramentas, roupas e a peça — permaneceu apreendido para as providências cabíveis.

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