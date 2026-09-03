A GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo localizou um veículo suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto de módulo de caminhão ocorrida em outra cidade. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma peça avaliada em cerca de R$ 6 mil, além de ferramentas e roupas compatíveis com as imagens da ocorrência.

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De acordo com informações do Centro de Operações Integradas, o automóvel teria sido visto circulando por Vinhedo após o crime, em direção à Rodovia Anhanguera. A equipe localizou o carro estacionado em um comércio, sem ocupantes. Ao retornar, um homem foi abordado e afirmou ser o dono do veículo, dizendo ter perdido as chaves nas proximidades.

Na vistoria, os guardas encontraram, sob o banco, uma bomba EGR do sistema Arla, peça avaliada em aproximadamente R$ 6 mil. Também foram apreendidas uma sacola com ferramentas variadas, como alicates, chaves de biela, catraca, fenda, boca e chave em L, além de roupas e dois bonés que, segundo as imagens, seriam semelhantes aos usados pelos suspeitos no momento da tentativa de furto.