A GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo localizou um veículo suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto de módulo de caminhão ocorrida em outra cidade. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma peça avaliada em cerca de R$ 6 mil, além de ferramentas e roupas compatíveis com as imagens da ocorrência.
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De acordo com informações do Centro de Operações Integradas, o automóvel teria sido visto circulando por Vinhedo após o crime, em direção à Rodovia Anhanguera. A equipe localizou o carro estacionado em um comércio, sem ocupantes. Ao retornar, um homem foi abordado e afirmou ser o dono do veículo, dizendo ter perdido as chaves nas proximidades.
Na vistoria, os guardas encontraram, sob o banco, uma bomba EGR do sistema Arla, peça avaliada em aproximadamente R$ 6 mil. Também foram apreendidas uma sacola com ferramentas variadas, como alicates, chaves de biela, catraca, fenda, boca e chave em L, além de roupas e dois bonés que, segundo as imagens, seriam semelhantes aos usados pelos suspeitos no momento da tentativa de furto.
A consulta veicular não apontou irregularidades, mas a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil junto com os objetos apreendidos. Durante o atendimento, os agentes levantaram informações sobre passagens anteriores do abordado envolvendo furtos de módulos de caminhão.
A equipe entrou em contato com a polícia do município vizinho para tentar localizar a vítima, mas, até o momento, ninguém compareceu para reconhecimento da peça. Indagado sobre a origem do material, o homem apresentou sua versão sobre a procedência.
Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a elaboração de um Boletim de Ocorrência de Apreensão de Objeto, e todo o material — incluindo ferramentas, roupas e a peça — permaneceu apreendido para as providências cabíveis.