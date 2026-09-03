O Mercado Livre vai realizar, nesta quinta-feira (3), um processo seletivo que oferece 300 vagas para o cargo de Auxiliar de Logística. A ação acontece das 9h às 15h, no CRAS Matão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A iniciativa, realizada em parceria com o CRAS Matão, tem como objetivo aproximar as oportunidades de emprego da população da região, facilitando o acesso aos processos de contratação e fomentando a geração de emprego e renda no município.

Os candidatos devem comparecer ao local portando documentos pessoais e currículo atualizado. A organização, condução e definição dos critérios do processo seletivo são de responsabilidade exclusiva do Mercado Livre.