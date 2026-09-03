Um jovem de 24 anos foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) na quarta-feira (2), após invadir e furtar um supermercado no Parque Residencial Nova Canaã, em Mogi Guaçu. Ele foi flagrado ainda dentro do estabelecimento e, ao ser abordado, alegou que cometeu o crime para conseguir dinheiro e enviar ao filho, que mora na Bahia.

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A ação ocorreu na Avenida José Rodrigues Neto, conhecida como Avenida das Torres. O gerente do supermercado acionou a GCM depois que o alarme do celular disparou, indicando a invasão. Ao perceber que o local havia sido arrombado e que o suspeito ainda estava no interior da loja, ele chamou as equipes de segurança.

Quando os guardas municipais chegaram ao local, ouviram um forte barulho vindo do teto. O suspeito, que tentava fugir pelo forro, acabou caindo de uma altura de aproximadamente quatro metros e rolou por uma escada, sofrendo escoriações nas costas, na cabeça e nas pernas.