Um jovem de 24 anos foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) na quarta-feira (2), após invadir e furtar um supermercado no Parque Residencial Nova Canaã, em Mogi Guaçu. Ele foi flagrado ainda dentro do estabelecimento e, ao ser abordado, alegou que cometeu o crime para conseguir dinheiro e enviar ao filho, que mora na Bahia.
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A ação ocorreu na Avenida José Rodrigues Neto, conhecida como Avenida das Torres. O gerente do supermercado acionou a GCM depois que o alarme do celular disparou, indicando a invasão. Ao perceber que o local havia sido arrombado e que o suspeito ainda estava no interior da loja, ele chamou as equipes de segurança.
Quando os guardas municipais chegaram ao local, ouviram um forte barulho vindo do teto. O suspeito, que tentava fugir pelo forro, acabou caindo de uma altura de aproximadamente quatro metros e rolou por uma escada, sofrendo escoriações nas costas, na cabeça e nas pernas.
Durante a revista, os agentes encontraram dinheiro escondido em uma sacola — com notas de R$ 2 e moedas de 25 e 50 centavos —, além de parte do valor que estava guardado em suas vestes íntimas.
O jovem informou residir na Travessa Caixa D’Água, no município de Esplanada. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento para receber cuidados médicos e, em seguida, conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Ele permanece à disposição da Justiça.