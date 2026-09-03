A quinta-feira (3) será marcada por sol predominante em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). O dia começa com temperaturas baixas, típicas de outono, mas a tendência é de aquecimento rápido ao longo das horas.

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Isso porque a massa de ar polar que atuava sobre a área perde força ainda durante a manhã, abrindo espaço para uma elevação acentuada dos termômetros. A mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima pode chegar aos 27°C — uma amplitude térmica de 15 graus.

Quem sair de casa precisa se preparar para um dia de dois tempos: frio no início, calor no fim da tarde. A mudança brusca no tempo exige atenção, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.