Uma motorista ficou gravemente ferida após sofrer um mal-estar ao volante e capotar um Ford Ka na manhã desta quarta-feira (2), na Rodovia Anhanguera, em Campinas.
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Segundo informações da concessionária AutoBAn encaminhadas à Artesp, o acidente ocorreu por volta das 10h30, na altura do km 95, sentido Sul, na pista marginal da rodovia.
A condutora trafegava pela faixa 2 quando teria perdido os sentidos. Sem controle, o veículo saiu da pista, entrou no gramado central e capotou.
Vítima foi levada ao hospital
A motorista foi classificada como vítima grave e encaminhada a um hospital às 11h15. O boletim da ocorrência não informa para qual unidade ela foi levada nem atualiza seu estado de saúde.
Durante o atendimento, a faixa 1 do sentido Sul ficou interditada entre 10h51 e 11h17. Não houve registro de congestionamento no trecho.
O Ford Ka foi retirado do local às 12h50 e levado para um posto de serviço. As circunstâncias do mal-estar que antecedeu o capotamento não foram detalhadas.