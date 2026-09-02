Uma motorista ficou gravemente ferida após sofrer um mal-estar ao volante e capotar um Ford Ka na manhã desta quarta-feira (2), na Rodovia Anhanguera, em Campinas.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn encaminhadas à Artesp, o acidente ocorreu por volta das 10h30, na altura do km 95, sentido Sul, na pista marginal da rodovia.

A condutora trafegava pela faixa 2 quando teria perdido os sentidos. Sem controle, o veículo saiu da pista, entrou no gramado central e capotou.

Vítima foi levada ao hospital