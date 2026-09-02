02 de setembro de 2026
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MAL-ESTAR AO VOLANTE

Motorista desmaia ao volante e capota carro em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motorista perdeu os sentidos, saiu da pista marginal da Anhanguera e capotou no km 95; vítima foi socorrida em estado grave.
Motorista perdeu os sentidos, saiu da pista marginal da Anhanguera e capotou no km 95; vítima foi socorrida em estado grave.

Uma motorista ficou gravemente ferida após sofrer um mal-estar ao volante e capotar um Ford Ka na manhã desta quarta-feira (2), na Rodovia Anhanguera, em Campinas.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn encaminhadas à Artesp, o acidente ocorreu por volta das 10h30, na altura do km 95, sentido Sul, na pista marginal da rodovia.

A condutora trafegava pela faixa 2 quando teria perdido os sentidos. Sem controle, o veículo saiu da pista, entrou no gramado central e capotou.

Vítima foi levada ao hospital

A motorista foi classificada como vítima grave e encaminhada a um hospital às 11h15. O boletim da ocorrência não informa para qual unidade ela foi levada nem atualiza seu estado de saúde.

Durante o atendimento, a faixa 1 do sentido Sul ficou interditada entre 10h51 e 11h17. Não houve registro de congestionamento no trecho.

O Ford Ka foi retirado do local às 12h50 e levado para um posto de serviço. As circunstâncias do mal-estar que antecedeu o capotamento não foram detalhadas.

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