Um homem suspeito de envolvimento em dois ataques a residências na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (2). Segundo a corporação, em uma das ocorrências uma vítima teria sido mantida como refém e ameaçada com uma faca.

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A primeira denúncia recebida pela PM apontava uma tentativa de roubo na Rua Joaquim Egídio Orsi. De acordo com o relato registrado pelos policiais, o suspeito teria ameaçado a vítima e tentado arrombar a porta do imóvel, mas fugiu antes da chegada da equipe.

Com as características repassadas, policiais do Curso de Formação de Praças iniciaram buscas pela região. Um homem com descrição semelhante foi localizado na Rua Castelnuovo e, segundo a PM, tentou fugir a pé ao perceber a viatura, sendo alcançado após resistir à abordagem.

PM relaciona suspeito a segundo roubo