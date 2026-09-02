Um homem suspeito de envolvimento em dois ataques a residências na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (2). Segundo a corporação, em uma das ocorrências uma vítima teria sido mantida como refém e ameaçada com uma faca.
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A primeira denúncia recebida pela PM apontava uma tentativa de roubo na Rua Joaquim Egídio Orsi. De acordo com o relato registrado pelos policiais, o suspeito teria ameaçado a vítima e tentado arrombar a porta do imóvel, mas fugiu antes da chegada da equipe.
Com as características repassadas, policiais do Curso de Formação de Praças iniciaram buscas pela região. Um homem com descrição semelhante foi localizado na Rua Castelnuovo e, segundo a PM, tentou fugir a pé ao perceber a viatura, sendo alcançado após resistir à abordagem.
PM relaciona suspeito a segundo roubo
Durante a ocorrência, um morador teria apontado o abordado como autor da tentativa de invasão. Posteriormente, os policiais receberam informações de que o mesmo homem seria suspeito de outro roubo a uma residência na região ocorrido pouco antes.
Nesse segundo caso, segundo a Polícia Militar, uma das vítimas teria sido mantida refém e ameaçada com uma faca. A nota divulgada pela corporação não detalha por quanto tempo a pessoa ficou sob ameaça nem informa se objetos foram levados do imóvel.
No endereço da primeira ocorrência, equipes de apoio encontraram um simulacro de pistola, posteriormente reconhecido pela vítima, de acordo com a PM.
Caso foi levado à 2ª Seccional
A corporação informou que foi necessário utilizar técnicas de contenção e algemas diante da resistência apresentada durante a abordagem. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os objetos apreendidos, à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.
O caso será analisado pela Polícia Civil, responsável por esclarecer a participação do suspeito nas duas ocorrências e as circunstâncias dos crimes relatados pelas vítimas.