02 de setembro de 2026
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MANHÃ DE DESVIO

Visconde de Taunay terá manhã de bloqueio e desvios

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Trecho da Visconde de Taunay será bloqueado por três horas e meia nesta quinta para obra da Sanasa na rede de esgoto.
Trecho da Visconde de Taunay será bloqueado por três horas e meia nesta quinta para obra da Sanasa na rede de esgoto.

Um trecho da Rua Visconde de Taunay, na Vila Itapura, será totalmente interditado ao tráfego nesta quinta-feira (3), em Campinas. O bloqueio será realizado das 8h30 às 12h para permitir uma obra na rede de esgoto executada pela Sanasa.

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A interdição ficará concentrada entre as ruas Barão de Atibaia e Tiradentes, na altura do número 347. Durante o período, os motoristas que circularem pela região precisarão utilizar rotas alternativas.

Segundo a Emdec, não haverá impacto sobre as linhas de ônibus, já que não existem pontos de parada no trecho que será bloqueado.

Desvio passa pela Avenida Brasil

O desvio indicado pela Emdec começa pela Rua Barão de Atibaia, com travessia da Avenida Brasil. Depois, os motoristas deverão acessar a Rua Cristóvão Colombo, retornar pela Rua Tiradentes e seguir até o trecho liberado da Visconde de Taunay.

Agentes da mobilidade urbana serão posicionados na região para sinalizar a interdição e orientar os condutores durante a execução do serviço.

A previsão é que o trânsito seja normalizado ao meio-dia, após a conclusão da intervenção programada pela Sanasa.

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