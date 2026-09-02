Um trecho da Rua Visconde de Taunay, na Vila Itapura, será totalmente interditado ao tráfego nesta quinta-feira (3), em Campinas. O bloqueio será realizado das 8h30 às 12h para permitir uma obra na rede de esgoto executada pela Sanasa.

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A interdição ficará concentrada entre as ruas Barão de Atibaia e Tiradentes, na altura do número 347. Durante o período, os motoristas que circularem pela região precisarão utilizar rotas alternativas.

Segundo a Emdec, não haverá impacto sobre as linhas de ônibus, já que não existem pontos de parada no trecho que será bloqueado.

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