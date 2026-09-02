Um trecho da Rua Visconde de Taunay, na Vila Itapura, será totalmente interditado ao tráfego nesta quinta-feira (3), em Campinas. O bloqueio será realizado das 8h30 às 12h para permitir uma obra na rede de esgoto executada pela Sanasa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A interdição ficará concentrada entre as ruas Barão de Atibaia e Tiradentes, na altura do número 347. Durante o período, os motoristas que circularem pela região precisarão utilizar rotas alternativas.
Segundo a Emdec, não haverá impacto sobre as linhas de ônibus, já que não existem pontos de parada no trecho que será bloqueado.
Desvio passa pela Avenida Brasil
O desvio indicado pela Emdec começa pela Rua Barão de Atibaia, com travessia da Avenida Brasil. Depois, os motoristas deverão acessar a Rua Cristóvão Colombo, retornar pela Rua Tiradentes e seguir até o trecho liberado da Visconde de Taunay.
Agentes da mobilidade urbana serão posicionados na região para sinalizar a interdição e orientar os condutores durante a execução do serviço.
A previsão é que o trânsito seja normalizado ao meio-dia, após a conclusão da intervenção programada pela Sanasa.