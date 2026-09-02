02 de setembro de 2026
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DIREITO À DESPEDIDA

Campinas discute direito à despedida mesmo no início da gestação

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Projeto votado nesta quarta permite sepultamento ou cremação mesmo em perdas gestacionais precoces e prevê emissão de declaração de óbito.
Projeto votado nesta quarta permite sepultamento ou cremação mesmo em perdas gestacionais precoces e prevê emissão de declaração de óbito.

A Câmara de Campinas vota nesta quarta-feira (2) um projeto que pretende garantir sepultamento ou cremação de nascituros e natimortos independentemente da idade gestacional, peso ou estatura. A proposta integra a pauta da 48ª Reunião Ordinária de 2026, marcada para as 18h.

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De autoria do vereador Guilherme Teixeira (PL), o Projeto de Lei Ordinária nº 184/25 determina que seja assegurada uma destinação funerária considerada digna nesses casos. O texto também proíbe procedimentos classificados como incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

Na prática, a proposta busca alcançar principalmente situações de perda gestacional em fases iniciais da gravidez, permitindo que a família opte por realizar um ritual de despedida. O projeto também autoriza a cremação no lugar do sepultamento, caso essa seja a escolha dos familiares.

Declaração de óbito está prevista

Outro ponto do texto estabelece que deverá ser fornecida à família a respectiva declaração de óbito, documento necessário para viabilizar os procedimentos previstos pelo projeto.

Na justificativa, o autor afirma que a medida pretende oferecer um atendimento mais humanizado às famílias que enfrentam a perda gestacional e permitir que elas tenham a possibilidade de realizar uma despedida formal.

O vereador sustenta ainda que existem lacunas em protocolos relacionados à destinação de nascituros e natimortos, especialmente nos casos de perdas precoces.

A proposta será analisada pelo plenário durante a sessão desta quarta-feira. A votação integra a pauta da 48ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Campinas.

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