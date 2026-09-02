A Câmara de Campinas vota nesta quarta-feira (2) um projeto que pretende garantir sepultamento ou cremação de nascituros e natimortos independentemente da idade gestacional, peso ou estatura. A proposta integra a pauta da 48ª Reunião Ordinária de 2026, marcada para as 18h.

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De autoria do vereador Guilherme Teixeira (PL), o Projeto de Lei Ordinária nº 184/25 determina que seja assegurada uma destinação funerária considerada digna nesses casos. O texto também proíbe procedimentos classificados como incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

Na prática, a proposta busca alcançar principalmente situações de perda gestacional em fases iniciais da gravidez, permitindo que a família opte por realizar um ritual de despedida. O projeto também autoriza a cremação no lugar do sepultamento, caso essa seja a escolha dos familiares.

Declaração de óbito está prevista