A Polícia Militar recuperou um Chevrolet Onix com registro de roubo no Parque Dom Pedro II, em Campinas. O condutor foi levado à delegacia por suspeita de receptação.

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Segundo o 47º BPM/I, o carro foi abordado durante patrulhamento no bairro. Na vistoria, os policiais verificaram sinais de adulteração nos números de identificação do veículo, incluindo chassi e motor.

Diante da suspeita, a equipe consultou o número do câmbio, o que permitiu identificar o emplacamento original do automóvel. A pesquisa mostrou que o Onix constava como produto de roubo.

Caso foi apresentado na 2ª Seccional