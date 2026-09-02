02 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Câmbio entrega identidade de Onix roubado e adulterado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Chevrolet Onix tinha sinais de adulteração e só teve a identificação original descoberta após consulta ao número do câmbio.
Chevrolet Onix tinha sinais de adulteração e só teve a identificação original descoberta após consulta ao número do câmbio.

A Polícia Militar recuperou um Chevrolet Onix com registro de roubo no Parque Dom Pedro II, em Campinas. O condutor foi levado à delegacia por suspeita de receptação.

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Segundo o 47º BPM/I, o carro foi abordado durante patrulhamento no bairro. Na vistoria, os policiais verificaram sinais de adulteração nos números de identificação do veículo, incluindo chassi e motor.

Diante da suspeita, a equipe consultou o número do câmbio, o que permitiu identificar o emplacamento original do automóvel. A pesquisa mostrou que o Onix constava como produto de roubo.

Caso foi apresentado na 2ª Seccional

O condutor e o veículo foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso foi apresentado para as providências legais.

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