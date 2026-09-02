Um Jeep Renegade roubado no dia anterior foi recuperado pela Polícia Militar no bairro Vila Vitória, em Campinas. A ação terminou com a prisão de um homem suspeito de receptação.

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Segundo o 47º BPM/I, a equipe de Força Tática recebeu informações de que o veículo estaria escondido em uma residência da região. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o automóvel e o homem apontado como responsável pelo local.

Questionado, o suspeito teria admitido que sabia que o Jeep era roubado e afirmou que outras pessoas haviam prometido pagar uma quantia para que o carro permanecesse escondido no imóvel.

Caso foi levado à 2ª Seccional