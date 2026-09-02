02 de setembro de 2026
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CARRO ESCONDIDO

PM acha Jeep roubado em imóvel e prende homem por receptação

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Força Tática encontrou Jeep Renegade roubado na Vila Vitória; suspeito disse que receberia dinheiro para manter veículo no imóvel.
Força Tática encontrou Jeep Renegade roubado na Vila Vitória; suspeito disse que receberia dinheiro para manter veículo no imóvel.

Um Jeep Renegade roubado no dia anterior foi recuperado pela Polícia Militar no bairro Vila Vitória, em Campinas. A ação terminou com a prisão de um homem suspeito de receptação.

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Segundo o 47º BPM/I, a equipe de Força Tática recebeu informações de que o veículo estaria escondido em uma residência da região. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o automóvel e o homem apontado como responsável pelo local.

Questionado, o suspeito teria admitido que sabia que o Jeep era roubado e afirmou que outras pessoas haviam prometido pagar uma quantia para que o carro permanecesse escondido no imóvel.

Caso foi levado à 2ª Seccional

O homem foi preso e encaminhado à unidade policial. A ocorrência ficou sob responsabilidade da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o roubo do veículo, a identidade dos demais envolvidos citados pelo suspeito ou o valor que teria sido combinado para esconder o carro.

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