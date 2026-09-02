02 de setembro de 2026
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SAIU E VOLTOU

Saidinha vira fuga e termina com prisão em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem não retornou após saída temporária e foi localizado pela PM no Jardim do Lago; mandado por roubo foi confirmado.
Homem não retornou após saída temporária e foi localizado pela PM no Jardim do Lago; mandado por roubo foi confirmado.

Um homem evadido do sistema prisional foi capturado pela Polícia Militar nesta terça-feira (1º), no Jardim do Lago, em Campinas. Segundo o 47º BPM/I, ele não havia retornado à prisão após ser beneficiado por uma saída temporária.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento pelo bairro. Os policiais viram um casal deixando uma área de vegetação e decidiram fazer a averiguação. Nada de ilícito foi encontrado com os dois durante a revista pessoal.

Na consulta dos dados, porém, a equipe constatou que o homem estava registrado como evadido do sistema prisional por não ter retornado na data determinada.

Mandado por roubo foi confirmado

A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a situação prisional foi confirmada.

Segundo a Polícia Militar, havia ainda mandado de prisão relacionado ao crime de roubo, com pena de quatro anos de reclusão em regime fechado.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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