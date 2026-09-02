Um homem evadido do sistema prisional foi capturado pela Polícia Militar nesta terça-feira (1º), no Jardim do Lago, em Campinas. Segundo o 47º BPM/I, ele não havia retornado à prisão após ser beneficiado por uma saída temporária.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento pelo bairro. Os policiais viram um casal deixando uma área de vegetação e decidiram fazer a averiguação. Nada de ilícito foi encontrado com os dois durante a revista pessoal.

Na consulta dos dados, porém, a equipe constatou que o homem estava registrado como evadido do sistema prisional por não ter retornado na data determinada.

Mandado por roubo foi confirmado