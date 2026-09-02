Campinas registrou 56,2 mil infrações por estacionamento irregular entre janeiro e agosto de 2026, segundo balanço da Emdec. O volume é 37% maior que o verificado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas quase 41 mil ocorrências desse tipo.
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A irregularidade aparece como a terceira conduta mais cometida pelos motoristas, atrás apenas do excesso de velocidade e do avanço de sinal vermelho. Entre os principais problemas estão estacionar em desacordo com a Zona Azul, com 23,5 mil infrações, parar em local ou horário proibido, com 19 mil, e estacionar sobre calçadas, com 3,1 mil registros.
Do total, quase 3,4 mil infrações foram identificadas por câmeras de fiscalização remota, distribuídas atualmente em 21 pontos. Nessas imagens, os casos mais frequentes envolveram estacionamento em local proibido, vagas de curta duração, calçadas, pontos de táxi e áreas de carga e descarga.
Mais de 1,5 mil veículos foram removidos ao Pátio
Entre janeiro e agosto, a Emdec também registrou mais de 1,5 mil remoções de veículos ao Pátio Municipal por estacionamento irregular. O número representa quase 27% das 5,7 mil remoções realizadas no período.
A Avenida Embarque lidera a lista de vias com mais remoções, com 44 veículos retirados, sendo 43 por estacionamento em local proibido. Na sequência aparecem Rua Barreto Leme, com 39; Rua Antônio Lapa, com 28; Rua Coronel Quirino, com 27; e Avenida Francisco Glicério, com 25.
A fiscalização se concentra principalmente em áreas de grande circulação, como o Aeroporto de Viracopos e o Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, além de locais apontados pela população como pontos recorrentes de irregularidades.
Reclamações chegam a quase 50 por dia
O estacionamento irregular também está entre as principais reclamações encaminhadas à Emdec. Entre janeiro e agosto, foram 11,7 mil ações de fiscalização, o equivalente a quase 50 solicitações atendidas por dia.
As denúncias podem envolver veículos parados em locais proibidos, faixas exclusivas de ônibus, vagas destinadas a idosos ou pessoas com deficiência sem credencial, ciclovias, pontos de ônibus e táxi, áreas de carga e descarga, guias rebaixadas, esquinas, calçadas e filas duplas.
As multas variam conforme a gravidade. Os valores vão de R$ 88,38, em infrações leves, até R$ 293,47, nas gravíssimas, como o uso irregular de vaga reservada para idosos ou pessoas com deficiência.