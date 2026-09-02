Campinas registrou 56,2 mil infrações por estacionamento irregular entre janeiro e agosto de 2026, segundo balanço da Emdec. O volume é 37% maior que o verificado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas quase 41 mil ocorrências desse tipo.

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A irregularidade aparece como a terceira conduta mais cometida pelos motoristas, atrás apenas do excesso de velocidade e do avanço de sinal vermelho. Entre os principais problemas estão estacionar em desacordo com a Zona Azul, com 23,5 mil infrações, parar em local ou horário proibido, com 19 mil, e estacionar sobre calçadas, com 3,1 mil registros.

Do total, quase 3,4 mil infrações foram identificadas por câmeras de fiscalização remota, distribuídas atualmente em 21 pontos. Nessas imagens, os casos mais frequentes envolveram estacionamento em local proibido, vagas de curta duração, calçadas, pontos de táxi e áreas de carga e descarga.

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