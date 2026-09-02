Campinas iniciou nesta terça-feira (1º) a campanha Setembro Verde 2026, voltada aos direitos e à inclusão das pessoas com deficiência. Ao longo do mês, serão realizadas sete atividades, entre palestras, oficinas e encontros de convivência, sob o mote “Conectar. Comunicar. Pertencer”.

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A proposta da campanha é chamar atenção para uma mudança de perspectiva: a deficiência faz parte da identidade de uma pessoa, mas não define quem ela é. A programação é coordenada pelo Departamento de Políticas, Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

O mês tem como principal referência o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro. As ações também buscam ampliar o debate sobre barreiras que ainda dificultam a presença plena das pessoas com deficiência na escola, no trabalho, nos espaços públicos e nos serviços.

Campanha destaca quatro tipos de barreira