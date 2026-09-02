Campinas iniciou nesta terça-feira (1º) a campanha Setembro Verde 2026, voltada aos direitos e à inclusão das pessoas com deficiência. Ao longo do mês, serão realizadas sete atividades, entre palestras, oficinas e encontros de convivência, sob o mote “Conectar. Comunicar. Pertencer”.
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A proposta da campanha é chamar atenção para uma mudança de perspectiva: a deficiência faz parte da identidade de uma pessoa, mas não define quem ela é. A programação é coordenada pelo Departamento de Políticas, Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
O mês tem como principal referência o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro. As ações também buscam ampliar o debate sobre barreiras que ainda dificultam a presença plena das pessoas com deficiência na escola, no trabalho, nos espaços públicos e nos serviços.
Campanha destaca quatro tipos de barreira
O Setembro Verde organiza esse debate em quatro frentes: barreiras atitudinais, físicas, comunicacionais e tecnológicas. O objetivo é mostrar que a exclusão não ocorre apenas por falta de rampas ou acessos físicos, mas também por preconceito, ausência de recursos de comunicação e sistemas digitais sem acessibilidade.
As barreiras comunicacionais incluem, por exemplo, a falta de Libras, audiodescrição, Braille, textos alternativos e linguagem simples. Já as tecnológicas aparecem quando sites e aplicativos são desenvolvidos sem recursos de acessibilidade desde o início.
Dados do Censo 2022 do IBGE ajudam a dimensionar o problema. O país tinha 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o equivalente a 7,3% da população com 2 anos ou mais. Entre as pessoas com deficiência com 25 anos ou mais, 63,1% não tinham instrução ou não haviam concluído o ensino fundamental, contra 32,3% entre aquelas sem deficiência.
Programação começa nesta sexta-feira
A primeira atividade será na sexta-feira (4), às 9h, com a Estação de Vivência de Acessibilidade, no Distrito de Assistência Social Sudoeste, no Jardim Novo Campos Elíseos. A ação será fechada a servidores, organizações da sociedade civil e conselhos.
No desfile de 7 de Setembro, entidades da sociedade civil participarão da programação na Avenida Francisco Glicério. Haverá uma tenda próxima ao palco destinada a melhorar a visibilidade de pessoas com deficiência, além da presença de intérpretes de Libras.
No dia 12 de setembro, moradores do Jardim Bassoli participarão de uma oficina sobre um parquinho inclusivo e intergeracional. O espaço está sendo planejado para atender crianças com e sem deficiência e conta com participação das famílias na elaboração do projeto.
Comunidade surda terá primeiro encontro municipal
No dia 15 de setembro, o advogado e doutor em Direito Jelres Rodrigues de Freitas fará uma palestra no Salão Vermelho. Já o encerramento, em 29 de setembro, concentrará três atividades.
Entre elas está o 1º Encontro Campineiro da Comunidade Surda, às 13h, no Salão Vermelho. No mesmo dia, famílias de crianças com TEA ligadas ao Centro de Saúde Jardim Bassoli participarão de um piquenique no Parque das Águas, enquanto o Grupo T21 realizará a 2ª Feijuca Inclusiva.
A programação completa e a rede de apoio para pessoas com deficiência e familiares estão reunidas no site da campanha Setembro Verde 2026.