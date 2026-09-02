A chuva que atingiu Campinas ao longo desta terça-feira (1º) deixou 27 ocorrências espalhadas pela cidade, segundo balanço atualizado pela Defesa Civil às 19h07. Foram 21 quedas de árvores ou galhos, além de um destelhamento, uma queda de muro, dois imóveis em situação de risco e dois alagamentos na região do Taquaral.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O volume de chuva chegou a 50 milímetros em 24 horas na estação instalada na Emefeja Oziel Alves Pereira, no Parque Oziel. Dados da Redemet em Viracopos apontaram vento de até 40,74 km/h durante a madrugada, enquanto a maior rajada atingiu 59,26 km/h, às 0h49.
As equipes municipais permaneceram mobilizadas durante o dia para retirada de árvores e galhos, liberação de vias e orientação do trânsito. Das 21 ocorrências envolvendo vegetação, 16 foram quedas de árvores e cinco de galhos, atingindo bairros de diferentes regiões de Campinas.
Árvores caíram em 14 bairros
A Cidade Universitária concentrou três quedas de árvores, enquanto a Vila Brandina teve duas. Também houve registros na Vila Lídia, Nova Sousas, Jardim das Paineiras, Jardim Guanabara, Vila Formosa, Vila Costa e Silva, Jardim Chapadão, DIC II, Bosque, Vila Paraíso e Jardim do Trevo.
As cinco quedas de galhos ocorreram no Jardim das Paineiras, Jardim América, Jardim São Carlos, Bonfim e Novo Campos Elíseos. Já o destelhamento foi registrado no Jardim Paraíso, na Rua José de Campos Sales.
A Defesa Civil também recebeu duas ocorrências consideradas de maior atenção envolvendo imóveis em situação de risco, uma no Jardim São Fernando e outra no Residencial São Luís. No Jardim Monte Cristo, houve a queda de um muro na Avenida Anton Von Zuben.
Taquaral alagou duas vezes
A Avenida Heitor Penteado teve dois alagamentos no mesmo dia. O primeiro ocorreu durante a madrugada, na área do antigo kartódromo. O segundo foi registrado por volta das 8h, próximo ao portão 1 da Lagoa do Taquaral, exigindo interdição e desvios orientados pela Emdec.
A chuva também provocou problemas em três unidades municipais de ensino. Os CEIs Aurora Santoro, no Jardim Ipaussurama, e Maria Beatriz Carvalho Moreira, no Jardim dos Oliveiras, começaram o dia sem energia elétrica após galhos atingirem a rede, mas o fornecimento foi restabelecido sem prejuízo às atividades.
Na Emef Floriano Peixoto, na Vila Orosimbo Maia, um toldo caiu na área externa durante a madrugada. Ninguém ficou ferido e as atividades da escola não foram afetadas.