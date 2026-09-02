A chuva que atingiu Campinas ao longo desta terça-feira (1º) deixou 27 ocorrências espalhadas pela cidade, segundo balanço atualizado pela Defesa Civil às 19h07. Foram 21 quedas de árvores ou galhos, além de um destelhamento, uma queda de muro, dois imóveis em situação de risco e dois alagamentos na região do Taquaral.

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O volume de chuva chegou a 50 milímetros em 24 horas na estação instalada na Emefeja Oziel Alves Pereira, no Parque Oziel. Dados da Redemet em Viracopos apontaram vento de até 40,74 km/h durante a madrugada, enquanto a maior rajada atingiu 59,26 km/h, às 0h49.

As equipes municipais permaneceram mobilizadas durante o dia para retirada de árvores e galhos, liberação de vias e orientação do trânsito. Das 21 ocorrências envolvendo vegetação, 16 foram quedas de árvores e cinco de galhos, atingindo bairros de diferentes regiões de Campinas.

Árvores caíram em 14 bairros